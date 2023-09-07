Прохолодніше, ніж літом, але сонце дасть про себе знати: прогноз погоди на 8 вересня

Синоптики очікують у п'ятницю 8 вересня не надто спекотну погоду з невеликою хмарністю. Попри це, наступні дні українців попереджають про пожежну небезпеку на більшості територій.

На початку осені сонце все ще продовжить радувати своїми теплими променями. Поки холодні дні не досягли України, радимо вам організувати комфортну прогулянку чи відпочинок.

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Що очікувати від погоди в Україні 8 вересня

У п’ятницю варто очікувати невелику хмарну погоду – проте без жодних опадів. Вітер буде північно-східний, подекуди з переходом на північно-західний. Віятиме він зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

На переважній частині України температура вночі опуститься до позначки 6 – 11 градусів, а вдень рухатиметься до 19 – 24 градусів. У південній частині України та на Закарпатті варто очікувати вночі 11 – 1 градусів, а вдень 22 – 27 градусів.

Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку 7 – 10 вересня на переважній частині України.

Пожежна небезпека в Україні / Укргідрометцентр

Погода у Києві та області

У столиці кияни спостерігатимуть незначну хмарність, проте без жодних опадів. Помірний вітер віятиме з північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі в області триматиметься на рівні 6 – 11 градусів, вдень не перевищить 19 – 24 градусів. У самому ж Києві вночі буде близько 10 градусів, вдень температура сягатиме 21 – 23 градусів.

Температура в областях України