Дощі на Заході та Сході та неймовірна спека: прогноз погоди на 9 червня

8 червня 2024, 15:30
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Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю, 9 червня, погода в Україні знову не радуватиме українців безхмарністю. В окремих регіонах знову очікують короткочасні дощі, іноді з грозами.

Водночас температура лишатиметься стабільно високою. Подекуди позначки термометра показуватимуть до +32 градусів.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 9 червня небо над переважною частиною країни буде мінливо хмарним.

Водночас у західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Жителі решти областей можуть бути спокійними – раптові опади не зіпсують день.

Вітер південно-західний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. Проте у західних областях вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +11...+16 градусів, вдень позначки показуватимуть до +23...+28 градусів. На півдні та південному сході вночі очікують +16...+21 градусів, а вдень температура не перевищуватиме +27...+32 градусів.

Погода у Київській області

У Київській області вдень місцями синоптики очікують короткочасний дощ, а також грозу. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі по області сягатиме +11…+16 градусів, вдень не перевищуватиме +23...+28 градусів. У Києві вночі +14...+16 градусів, вдень термометр показуватиме +25...+27 градусів.

Яка температура буде в обласних центрах

  • Київ – +25...+27,
  • Ужгород – +24...+26,
  • Львів – +23...+25,
  • Івано-Франківськ – +23...+25,
  • Тернопіль – +23...+25,
  • Чернівці – +24...+26,
  • Хмельницький – +24...+26,
  • Луцьк – +23...+25,
  • Рівне – +23...+25,
  • Житомир – +24...+26,
  • Вінниця – +27...+29,
  • Одеса – +27...+29,
  • Миколаїв – +29...+31,
  • Херсон – +29….+31,
  • Сімферополь – +29..+31,
  • Кропивницький – +27...+29,
  • Черкаси – +27...+29,
  • Чернігів – +24...+26,
  • Суми – +25...+27,
  • Полтава – +26...+28,
  • Дніпро – +28...+30,
  • Запоріжжя – +28...+30,
  • Донецьк – +26...+28,
  • Луганськ – +26...+28,
  • Харків – +26...+28.

Прогноз погоди на 9 червня 2024 / Фото: Укргідрометцентр

Автор: Дмитро Усик