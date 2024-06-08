Дощі на Заході та Сході та неймовірна спека: прогноз погоди на 9 червня

У неділю, 9 червня, погода в Україні знову не радуватиме українців безхмарністю. В окремих регіонах знову очікують короткочасні дощі, іноді з грозами.

Водночас температура лишатиметься стабільно високою. Подекуди позначки термометра показуватимуть до +32 градусів.

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Погода в Україні

Синоптики прогнозують, що 9 червня небо над переважною частиною країни буде мінливо хмарним.

Водночас у західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Жителі решти областей можуть бути спокійними – раптові опади не зіпсують день.

Вітер південно-західний. Його швидкість сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. Проте у західних областях вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду, місцями пориви до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі сягатиме +11...+16 градусів, вдень позначки показуватимуть до +23...+28 градусів. На півдні та південному сході вночі очікують +16...+21 градусів, а вдень температура не перевищуватиме +27...+32 градусів.

Погода у Київській області

У Київській області вдень місцями синоптики очікують короткочасний дощ, а також грозу. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі по області сягатиме +11…+16 градусів, вдень не перевищуватиме +23...+28 градусів. У Києві вночі +14...+16 градусів, вдень термометр показуватиме +25...+27 градусів.

Яка температура буде в обласних центрах

Київ – +25...+27,

Ужгород – +24...+26,

Львів – +23...+25,

Івано-Франківськ – +23...+25,

Тернопіль – +23...+25,

Чернівці – +24...+26,

Хмельницький – +24...+26,

Луцьк – +23...+25,

Рівне – +23...+25,

Житомир – +24...+26,

Вінниця – +27...+29,

Одеса – +27...+29,

Миколаїв – +29...+31,

Херсон – +29….+31,

Сімферополь – +29..+31,

Кропивницький – +27...+29,

Черкаси – +27...+29,

Чернігів – +24...+26,

Суми – +25...+27,

Полтава – +26...+28,

Дніпро – +28...+30,

Запоріжжя – +28...+30,

Донецьк – +26...+28,

Луганськ – +26...+28,

Харків – +26...+28.

Прогноз погоди на 9 червня 2024 / Фото: Укргідрометцентр