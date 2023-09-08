Подекуди стане прохолодніше, але досі лишатиметься тепло: прогноз погоди на 8 серпня

У суботу 9 вересня українцям не варто очікувати значних погодних змін. На значній території України температура залишиться незмінною, а опади не завадять планам.

Погода в перші осінні дні радує своєю стабільністю. Українців як і раніше не будуть засмучувати опади чи різкі похолодання.

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Якою буде погода в областях

Українці зможуть спостерігати у суботу мінливу хмарність без ймовірності опадів. Невеликий вітер дутиме у змінних напрямках зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.

Позначка термометра опускатиметься до 6 – 11 градусів, крайньому півдні країни досягатиме 15 градусів. Вдень у східних та північно-східних областях варто очікувати 14 – 19 градусів, на решті території температура триматиметься на позначках 20 – 25 градусів. Однак Закарпатті та Одещині буде значно тепліше – там шкала досягатиме 28 градусів.

Погода у столиці та області

На Київщині так само як і по всій Україні варто очікувати мінливу хмарність без опадів. Вітер північного напрямку рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі в області буде трохи прохолодно – температура досягатиме 6 – 11 градусів. Вдень же вона не перевищить 20 – 25 градусів. У самому ж Києві варто очікувати на 10 градусів вночі та 20 – 22 градуси вдень.

Температура в областях України

Київ +20...+22

Ужгород +25...+27

Львів +24...+26

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +23...+29

Чернівці +23...+25

Хмельницький +22...+24

Луцьк +23...+24

Рівне +22...+24

Житомир +22...+24

Вінниця +22...+24

Одеса +25..+27

Миколаїв +24...+26

Херсон +22...+24

Сімферополь +23...+25

Кропивницький +22...+24

Черкаси +22...+24

Чернігів +18...+20

Суми +17...+19

Полтава +22...+24

Дніпро +22...+24

Запоріжжя +20...+22

Донецьк +15...+17

Луганськ +14…+16

Харків +16…+18

Прогноз погоди по областях на 9 вересня / скриншот з сайту Укргідрометцентру