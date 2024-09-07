Незначна хмарність та спека: прогноз погоди на 8 вересня

У неділю, 8 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність. Водночас опадів синоптики не прогнозують.

Небо над Україною буде вкрито хмарами. На крайньому півдні країни місцями можливі короткочасні дощі та грози.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що вітер буде переважно південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень на південному сході країни місцями пориви 15 – 18 метрів за секунду.

Температура вночі +8...+13 градусів, у південній частині та на Закарпатті +13...+18 градусів натомість вдень +23...+28 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У Києві та області прогнозують невелику хмарність, без опадів Вітер прогнозують переважно південно-східний ️, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі +8...+13 градусів, вдень +23...+28 градусів. У Києві вночі температура опуститься до +11...+13 градусів, вдень +25...+27 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +25...+27

Ужгород +26...+28

Львів +25...+27

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +25...+27

Чернівці +25...+27

Хмельницький +25...+27

Луцьк +25..+27

Рівне +25...+27

Житомир +25...+27

Вінниця +25...+27

Одеса +24...+26

Миколаїв +25...+27

Херсон +24...+26

Сімферополь +24...+26

Кропивницький +26...+28

Черкаси +24...+26

Чернігів +25...+27

Суми +24...+26

Полтава +24...+26

Дніпро +25...+27

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +24...+26

Луганськ +24..+26

Харків +24...+26



Проноз погоди на 8 вересня / Укргідрометцентр