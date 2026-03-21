Коли може потеплішати до +17 в Україні: синоптик розповів, якою буде погода до кінця березня
- Загальний характер погоди в Україні до кінця березня буде в межах середньої норми, без температурних рекордів або небезпечних явищ.
- З 23 березня очікується підвищення температури, але з 27 березня можливе незначне похолодання через холодний атмосферний фронт.
Загальний характер синоптичних умов протягом останніх тижнів березня очікується у межах середньої багаторічної норми. Водночас встановлення температурних рекордів або повернення небезпечних явищ є малоймовірним.
Відповідну інформацію повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Телеграфу".
З якою погодою закінчиться березень?
За словами синоптика, опади здебільшого будуть у вигляді дощу, проте лише у Карпатах подекуди може спостерігатися мокрий сніг. Водночас фахівець запевнив, що для березня таке явище є цілком нормальним.
Ігор Кібальчич повідомив, що у середньому температура повітря очікується на 2 – 4 градуси вище за норму, але в західних та південно-західних областях в останні дні цього місяця можливе незначне похолодання.
Він зазначив, що вже з 23 березня у більшості областей України відбудеться підвищення до +9…+15 градусів у денні години, подекуди у південних регіонах та на Закарпатті може бути до +16…+17 градусів.
Утім, уночі показники не зміняться. А вже з 27 березня, за словами синоптика, може бути незначне похолодання через проходження холодного атмосферного фронту та надходження прохолодної повітряної маси.
Згідно з прогнозом, температура повітря уночі знизиться і буде -3…+2 градусів, у денні години вона коливатиметься в межах +4…+9 градусів, на 2 – 4 градуси тепліше буде у центральних та південно-східних областях.
Загалом сильних опадів впродовж третьої декади березня очікувати не варто, вони залишатимуться в межах норми. Попри це, за його словами, подекуди можливі незначні дощі, місцями вони можуть бути помірними.
Якою буде погода найближчим часом?
Наталія Птуха повідомляла, що змін погоди не очікують, наприкінці цього тижня та на початку наступного погоду продовжить формувати поле підвищеного атмосферного тиску, через що опадів поменшає.
Зокрема, опадів у вигляді помірного снігу на території України принаймні найближчим часом не передбачають. Лише подекуди можливі незначні дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом.
Також зазначали, що прослідковується певна тенденція стосовно припинення нічних морозів, проте ще впродовж цього тижня подібні умови утримаються в Україні,. Такі зміни напряму залежать від хмарності.