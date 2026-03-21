Укр Рус
24 Канал Коли може потеплішати до +17 в Україні: синоптик розповів, якою буде погода до кінця березня
21 березня, 08:00
3

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Загальний характер погоди в Україні до кінця березня буде в межах середньої норми, без температурних рекордів або небезпечних явищ.
  • З 23 березня очікується підвищення температури, але з 27 березня можливе незначне похолодання через холодний атмосферний фронт.

Загальний характер синоптичних умов протягом останніх тижнів березня очікується у межах середньої багаторічної норми. Водночас встановлення температурних рекордів або повернення небезпечних явищ є малоймовірним.

Відповідну інформацію повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі для "Телеграфу".

З якою погодою закінчиться березень?

За словами синоптика, опади здебільшого будуть у вигляді дощу, проте лише у Карпатах подекуди може спостерігатися мокрий сніг. Водночас фахівець запевнив, що для березня таке явище є цілком нормальним. 

Ігор Кібальчич повідомив, що у середньому температура повітря очікується на 2 – 4 градуси вище за норму, але в західних та південно-західних областях в останні дні цього місяця можливе незначне похолодання.

Він зазначив, що вже з 23 березня у більшості областей України відбудеться підвищення до +9…+15 градусів у денні години, подекуди у південних регіонах та на Закарпатті може бути до +16…+17 градусів. 

Утім, уночі показники не зміняться. А вже з 27 березня, за словами синоптика, може бути незначне похолодання через проходження холодного атмосферного фронту та надходження прохолодної повітряної маси. 

Згідно з прогнозом, температура повітря уночі знизиться і буде -3…+2 градусів, у денні години вона коливатиметься в межах +4…+9 градусів, на 2 – 4 градуси тепліше буде у центральних та південно-східних областях.

Загалом сильних опадів впродовж третьої декади березня очікувати не варто, вони залишатимуться в межах норми. Попри це, за його словами, подекуди можливі незначні дощі, місцями вони можуть бути помірними.

Якою буде погода найближчим часом?

  • Наталія Птуха повідомляла, що змін погоди не очікують, наприкінці цього тижня та на початку наступного погоду продовжить формувати поле підвищеного атмосферного тиску, через що опадів поменшає.

  • Зокрема, опадів у вигляді помірного снігу на території України принаймні найближчим часом не передбачають. Лише подекуди можливі незначні дощі, які місцями супроводжуватимуться мокрим снігом.

  • Також зазначали, що прослідковується певна тенденція стосовно припинення нічних морозів, проте ще впродовж цього тижня подібні умови утримаються в Україні,. Такі зміни напряму залежать від хмарності.