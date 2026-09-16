Тепло невдовзі зміниться локальними дощами і туманом: де буде прохолодно

Найближчими днями в Україні очікується відносно тепла погода. Водночас у деяких регіонах наприкінці тижня можливі короткочасні дощі та грози.

Про це синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла для NV.

Як довго радуватиме тепло?

За прогнозом Птухи, відносно комфортна погода найближчими днями буде зумовлена антициклоном, центр якого переміститься з Румунії до центральних областей України. Крім того, вітер замість північно-західного матиме південну складову, що сприятиме теплу.

Синоптики прогнозують наближення атмосферного фронту із заходу ближче до вихідних. Через це 17 – 18 вересня у східних областях можливі короткочасні дощі з грозами. Водночас, за словами Птухи, фронт буде не надто активним та вглиб країни не просунеться.

Ознаки осені проявлятимуться переважно у вигляді туманів, передусім у західних областях. Крім того, на вихідних короткочасні дощі можуть пройти у цих регіонах, а також у Житомирській та Київській областях.

При цьому температура повітря становитиме +10…+15 градусів уночі та +22…+27 градусів удень. Прохолодніше буде у західних районах, де пригріє в межах +18…+23 градусів у денні години.

Щодо столичного регіону, то синоптики прогнозують там комфортні +25 градусів до 20 вересня включно.