Якою буде погода у серпні: прогноз на місяць

Уже за кілька днів почнеться серпень. Синоптики спрогнозували, якою буде погода в останній місяць літа в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентру.

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Якою буде погода у серпні 2025 року в Україні?

За прогнозом синоптиків, у серпні середня місячна температура буде вищою за норму на 1,5 – 2 градуси. Так, очікується +20 – +26 градусів. Однак у західних областях +17 – +20, а в Карпатах лише +14 – +16, що в межах норми.

Очікувана місячна кількість опадів 23 – 40 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, лише 64 – 73% від неї. Втім, у західних областях 66 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116 міліметрів, що в мерах норми (80 – 120%).

Цікаво, що абсолютний максимум, який фіксували у серпні за всю історію метеоспостережень в Україні, становить +35 – +39,6 градуса. На Півдні, Сході, у більшості центральних, Тернопільській і Чернігівській областях подекуди +40 – +42 градуси. У гірських районах +27 – +39 градусів.

Абсолютний мінімум температури повітря сягав +1 – +7 градусів, на узбережжі морів +8 – +13. У Карпатах, північних, східних, Волинській і Запорізькій областях місцями 0 – -2 градуси.