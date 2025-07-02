Дощі з грозою місцями та жвавий вітер: прогноз погоди в Україні на 2 липня

Погода в Україні у середу, 2 липня, буде хмарною з проясненнями. На території частини областей пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозами.

Також синоптики попереджають про жвавий вітер у деяких регіонах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Якою буде погода в Україні

За даними Укргідрометцентру, здебільшого опадів не буде, про вдень на Лівобережжі буде короткочасний дощ, місцями можлива гроза. Водночас вітер рухатиметься у північно-західному напрямку, швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 10 до 15 градусів тепла, у південній частині стовпчики термометрів показуватимуть до 18 градусів тепла. Вдень буде від 20 до 25 градусів тепла, на заході та південному заході країни – 24 – 29 градусів тепла.

Зазначимо, синоптики попереджають, що в період з 1 по 4 липня в Україні крім північних, Полтавської, Харківської, Запорізької, 1 – 2 липня і Волинської, 1 – 3 липня і Дніпропетровської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +22...+24;

Ужгород +27...+29;

Львів +26...+28;

Івано-Франківськ +26...+28;

Тернопіль +25...+27;

Чернівці +25...+27;

Хмельницький +24...+26;

Луцьк +26...+28;

Рівне +24...+26;

Житомир +22...+24;

Вінниця +24...+26;

Одеса +26...+28;

Миколаїв +25...+27;

Херсон +24...+26;

Сімферополь +22...+24;

Кропивницький +22...+24;

Черкаси +22...+24;

Чернігів +21...+23;

Суми +20...+22;

Полтава +20...+22;

Дніпро +21...+23;

Запоріжжя +23...+25;

Донецьк +21...+23;

Луганськ +19...+21;

Харків +20...+22.



Прогноз погоди в Україні на 2 липня 2025 року / Карта Укргідрометцентру