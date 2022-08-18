У вересні ще буде тепло: кліматологиня розповіла, коли в Україну прийде похолодання

Літо ніяк не хоче покидати Україну, тому погода восени буде теплою. У вересні синоптики не прогнозують осіннього похолодання.

Вересень потішить українців теплою погодою. За словами кліматологині та співробітниці Інституту геофізики імені Субботіна НАН України Світлана Бойченко, так перший місяць осені компенсує холодний травень.

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У жовтні будуть дощі та сильні вітри

Початок вересня буде по-літньому теплим, температура в середньому +26...+27 градусів. Але потім почнеться поступове зниження, і до кінця вересня небо затягнуть дощові хмари,

– розповіла Бойченко.

Майже весь жовтень в Україні падатимуть дощі та дутиме сильний вітер. Але після бабиного літа погода стане комфортнішою.

Перші 2 тижні жовтня стовпчики термометрів триматимуться на позначці +18 градусів. Вже до кінця місяця температура опуститься до +7...+10 градусів. У західних і північних областях буде прохолодніше, в південних – тепліше.

Коли в Україні випаде перший сніг

Погода у листопаді буде холодною та мокрою. У середині місяця може випасти мокрий сніг та одразу розтанути. За словами Бойченко, у більшості регіонів морозів не буде. Лише наприкінці місяця стовпчики термометра покажуть нижче нуля.

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Зауважимо, що початок вересня на Півдні та Сході України буде спекотним. У низці областей температура повітря прогріється до +34 градусів. Свіжу та прохолодну погоду синоптики обіцяють лише на Заході України.