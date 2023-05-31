"Буде відчутне похолодання": на початку літа в Україні знову знизиться температура

Уже завтра розпочнеться довгоочікуване літо. Якої ж погоди чекати українцям, спрогнозували синоптики. Цікаво, що можливе відчутне похолодання.

Зниження температури очікується вже на початку червня. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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В Україні прогнозують похолодання

Наталія Птуха зазначила, очікується, що 2 – 3 червня Україною проходитиме атмосферний фронт. За ним знову відбуватиметься зниження температури.

Тобто 3 і 4 червня буде відчутно прохолодніше, ніж зараз,

– розповіла синоптикиня.

Окрім того, згодом можливий розвиток циклонічної діяльності. Птуха пояснила, що якщо вже буде циклон, то, можливо, буде більше опадів, відповідно більша хмарність, тож температура буде не надто високою. Зокрема, 3 червня по всій Україні наразі прогнозують лише +19...+25 градусів.

"Спеки, антициклона, повністю без опадів погоди не очікуємо все ж таки", – підсумувала синоптикиня.

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Прогноз погоди на 3 червня / Скриншот з Укргідрометцентру