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24 Канал Новини України Україну накриє спека до +38, але в частині областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 3 серпня
2 серпня, 16:16
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Україну накриє спека до +38, але в частині областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 3 серпня

Юлія Харченко

У понеділок, 3 серпня, в Україні переважатиме спекотна погода з температурою до +38 градусів. Водночас у низці західних і північних областей очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Якою буде погода в Україні 3 серпня?

За прогнозом синоптиків, по всій країні очікується мінлива хмарність. Опадів у більшості регіонів не прогнозують. Водночас удень у більшості західних і північних областей місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. 

Температура повітря вночі становитиме +15...+20 градусів, а вдень підніметься до +30...+34 градусів. У більшості південних і південно-західних областей місцями прогнозують сильну спеку +35...+38 градусів. 

У Київській області та столиці також очікується мінлива хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень місцями можливі короткочасний дощ і гроза. На Київщині температура повітря вночі становитиме +15...+20 градусів, удень – +30...+34 градуси. У Києві вночі прогнозують +18...+20 градусів, а вдень повітря прогріється до +32...+34 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +31…+33;
  • Ужгород +32…+34;
  • Львів +29…+31;
  • Івано-Франківськ +28…+30;
  • Тернопіль +28…+30;
  • Чернівці +31…+33;
  • Хмельницький +30…+32;
  • Луцьк +27…+29;
  • Рівне +28…+30;
  • Житомир +29…+31;
  • Вінниця +30…+32;
  • Одеса +28…+30;
  • Миколаїв +31…+33;
  • Херсон +30…+32;
  • Сімферополь +28…+30;
  • Кропивницький +30…+32;
  • Черкаси +28…+30;
  • Чернігів +28…+30;
  • Суми +27…+29;
  • Полтава +28…+30;
  • Дніпро +29…+31;
  • Запоріжжя +31…+33;
  • Донецьк  +29…+31;
  • Луганськ  +29…+31;
  • Харків +28…+30.


Погода в Україні на 3 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, Україну накрив "тепловий купол", який сформувався через Азорський антициклон і приніс гаряче повітря з Африки. Через аномальну спеку 1 серпня одразу в кількох містах зафіксували нові температурні рекорди.

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