Україну накриє спека до +38, але в частині областей пройдуть дощі: прогноз погоди на 3 серпня

У понеділок, 3 серпня, в Україні переважатиме спекотна погода з температурою до +38 градусів. Водночас у низці західних і північних областей очікуються короткочасні дощі та грози.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Якою буде погода в Україні 3 серпня?

За прогнозом синоптиків, по всій країні очікується мінлива хмарність. Опадів у більшості регіонів не прогнозують. Водночас удень у більшості західних і північних областей місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +15...+20 градусів, а вдень підніметься до +30...+34 градусів. У більшості південних і південно-західних областей місцями прогнозують сильну спеку +35...+38 градусів.

У Київській області та столиці також очікується мінлива хмарність. Уночі буде без опадів, а вдень місцями можливі короткочасний дощ і гроза. На Київщині температура повітря вночі становитиме +15...+20 градусів, удень – +30...+34 градуси. У Києві вночі прогнозують +18...+20 градусів, а вдень повітря прогріється до +32...+34 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

Київ +31…+33;

Ужгород +32…+34;

Львів +29…+31;

Івано-Франківськ +28…+30;

Тернопіль +28…+30;

Чернівці +31…+33;

Хмельницький +30…+32;

Луцьк +27…+29;

Рівне +28…+30;

Житомир +29…+31;

Вінниця +30…+32;

Одеса +28…+30;

Миколаїв +31…+33;

Херсон +30…+32;

Сімферополь +28…+30;

Кропивницький +30…+32;

Черкаси +28…+30;

Чернігів +28…+30;

Суми +27…+29;

Полтава +28…+30;

Дніпро +29…+31;

Запоріжжя +31…+33;

Донецьк +29…+31;

Луганськ +29…+31;

Харків +28…+30.



Погода в Україні на 3 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, Україну накрив "тепловий купол", який сформувався через Азорський антициклон і приніс гаряче повітря з Африки. Через аномальну спеку 1 серпня одразу в кількох містах зафіксували нові температурні рекорди.