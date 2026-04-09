Нічні заморозки і мокрий сніг: якою буде погода в Україні 10 квітня
9 квітня, 14:45
Нічні заморозки і мокрий сніг: якою буде погода в Україні 10 квітня

Юлія Харченко

Погода 10 квітня буде переважно хмарною. Україна залишатиметься під впливом циклону, який принесе вологу погоду. У більшості регіонів очікуються дощі з мокрим снігом і нічні заморозки.

Вночі температура може знизитися до мінус 3 градуси. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Що варто чекати українцям 10 квітня?

У п'ятницю, 10 квітня, погодні умови в Україні визначатиме циклон і холодна волога повітряна маса. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Вночі опади очікуються місцями, а на північному сході в кожному регіоні. Вдень у більшості областей, за винятком заходу, пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом. У Карпатах вночі можливий невеликий сніг, вдень – без істотних опадів. Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю п'ять – десять метрів за секунду. 

Температура повітря вночі знижуватиметься до 0 – 3 градусів морозу, що спричинить заморозки. Вдень повітря прогріється до 3 – 8 градусів тепла, тоді як на півдні, сході та на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до 11 градусів тепла. У Карпатах вночі очікується 2– 7 градусів морозу, вдень — близько 0 градусів.

Якою буде температура у великих містах України?

  • Київ +4...+6
  • Ужгород +8...+10
  • Львів +5...+7
  • Івано-Франківськ +5...+7
  • Тернопіль +5...+7
  • Чернівці +5...+7
  • Хмельницький +5...+7
  • Луцьк +5...+7
  • Рівне +5...+7
  • Житомир +5...+7
  • Вінниця +5...+7
  • Одеса +9...+11
  • Миколаїв +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Сімферополь +8...+10
  • Кропивницький +5...+7
  • Черкаси +5...+7
  • Чернігів +4...+6
  • Суми +3...+5
  • Полтава +4...+6
  • Дніпро +5...+7
  • Запоріжжя +8...+10
  • Донецьк +8...+10
  • Луганськ +7...+9
  • Харків +5...+7


Погода в Україні на 10 квітня / Карта Укрігдрометцентру

Якою буде погода найближчим часом в Україні?

  • Синоптики Укргідрометцентру прогнозують незначні опади у вигляді дощу і мокрого снігу з 9 по 11 квітня. Проте, температура в регіонах України буде зовсім не весняна. Вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до заморозків – до 3 градусів морозу.

  • Синоптик Ігор Кібальчич для Meteoprog розповів, що погода на Великдень може покращитися. Наприкінці тижня в Україні зменшиться кількість опадів. У Карпатах та північній частині можливий невеликий, мокрий сніг, подекуди – з дощем.