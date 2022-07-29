В Україні – сонячно, грози прийдуть у кілька областей: прогноз погоди на 29 липня
Погода в Україні у п'ятницю, 29 липня, буде сонячною та часом навіть спекотною. Виняток – кілька західних областей, куди можуть навідатись дощі і навіть грози.
Синоптики попереджають, що дощити може на Івано-Франківщині, Буковині та на Закарпатті. У решті регіонів припікатиме сонце та буде досить тепло.
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Найменші температурні показники – на Півночі
Найменше повітря прогріється у північних областях України. Так, на Волині, Рівненщині та Чернігівщині стовпчики термометрів піднімуться до +25...+27, на Сумщині – до +24...+26.
Попри можливі дощі, справжня спека на Закарпатті – +30...+32. Також такі показники обіцяють на Миколаївщині та Запоріжжі. Спекотно буде і в Криму, на Одещині та у східних областях. У решті регіонів температурні показники коливатимуться у межах +26...+30.Зверніть увагу! У Києві 29 липня дощів не прогнозують, температура – +26...+28. Вітер північний 3 – 8 метрів на секунду.
29 липня в Україні переважатиме суха сонячна погода, лише вдень у Чернівецькій, Івано-Франківській та ввечері на Вінниччині можливий короткочасний дощ з грозою. У Києві п'ятниця буде сонячною, без опадів,
– підтвердила синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди в містах України на 29 липня
Ужгород – +30...+32
Львів – +26...+28
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +28...+30
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +25...+27
Рівне – +25...+27
Житомир – +26...+28
Вінниця – +26...+28
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +30...+32
Херсон – +29...+31
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +27...+29
Черкаси – +26...+28
Чернігів – +25...+27
Суми – +24...+26
Полтава – +26...+28
Дніпро – +28...+30
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +28...+30
Луганськ – +29...+31
Харків – +28...+30
Київ – +26...+28