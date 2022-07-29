В Україні – сонячно, грози прийдуть у кілька областей: прогноз погоди на 29 липня

Погода в Україні у п'ятницю, 29 липня, буде сонячною та часом навіть спекотною. Виняток – кілька західних областей, куди можуть навідатись дощі і навіть грози.

Синоптики попереджають, що дощити може на Івано-Франківщині, Буковині та на Закарпатті. У решті регіонів припікатиме сонце та буде досить тепло.

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Найменші температурні показники – на Півночі

Найменше повітря прогріється у північних областях України. Так, на Волині, Рівненщині та Чернігівщині стовпчики термометрів піднімуться до +25...+27, на Сумщині – до +24...+26.

Попри можливі дощі, справжня спека на Закарпатті – +30...+32. Також такі показники обіцяють на Миколаївщині та Запоріжжі. Спекотно буде і в Криму, на Одещині та у східних областях. У решті регіонів температурні показники коливатимуться у межах +26...+30.

29 липня в Україні переважатиме суха сонячна погода, лише вдень у Чернівецькій, Івано-Франківській та ввечері на Вінниччині можливий короткочасний дощ з грозою. У Києві п'ятниця буде сонячною, без опадів,

– підтвердила синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди в містах України на 29 липня

У Києві 29 липня дощів не прогнозують, температура – +26...+28. Вітер північний 3 – 8 метрів на секунду.

Ужгород – +30...+32

Львів – +26...+28

Івано-Франківськ – +28...+30

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +28...+30

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +25...+27

Рівне – +25...+27

Житомир – +26...+28

Вінниця – +26...+28

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +26...+28

Чернігів – +25...+27

Суми – +24...+26

Полтава – +26...+28

Дніпро – +28...+30

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +28...+30

Луганськ – +29...+31

Харків – +28...+30

Київ – +26...+28

Прогноз погоди на 29 липня / Карта Укргідрометцентру