Від +21 до +33 градусів, подекуди дощ з грозами: якою буде погода в Україні 12 серпня
У середу, 12 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність і переважно суха погода. Подекуди можливі короткочасні дощі та грози.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в Україні?
У більшості областей опадів не прогнозують, однак на південному сході країни вдень місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Вітер буде північно-західним, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі у більшості регіонів становитиме 12 – 17 градусів тепла, а вдень – 21 – 26 градусів. Водночас на півдні та сході буде тепліше: вночі очікується +18…+23 градусів, а вдень повітря прогріється до +28…+33 градусів.
На Київщині та в Києві також прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Вітер північно-західний, 7–12 метрів за секунду. У Київській області температура вночі становитиме +12…+17 градусів, а вдень – +21…+26 градусів. У столиці вночі очікується +15…+17 градусів, а вдень температура буде близько +25 градусів.
Яка температура повітря в обласних центрах?
- Київ +22…+24;
- Ужгород +23…+25;
- Львів +20…+22;
- Івано-Франківськ +20…+22;
- Тернопіль +20…+22;
- Чернівці +22…+24;
- Хмельницький +20…+22;
- Луцьк +20…+22;
- Рівне +21…+23;
- Житомир +20…+22;
- Вінниця +20…+22;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +27…+29;
- Сімферополь +29…+31;
- Кропивницький +23…+25;
- Черкаси +22…+24;
- Чернігів +20…+22;
- Суми +20…+22;
- Полтава +23…+25;
- Дніпро +24…+26;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +29…+31;
- Луганськ +27…+29;
- Харків +23…+25.
Погода в Україні на 12 серпня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, нова хвиля сильної спеки найближчими днями не накриє Україну. Навпаки, 12 – 13 серпня температура поступово знижуватиметься: вдень у більшості областей буде +22…+27 градусів, на півдні та сході – до +31 градусів, а вночі буде значне зниження температури. Місцями очікуються короткочасні дощі та грози.