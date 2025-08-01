Останній місяць літа випробує Україну новою хвилею спеки. Температура повітря подекуди становитиме +38 градусів.

Серпень 2025 обіцяє бути спекотним і сухим. Про це в коментарі УНІАН повідомила начальниця метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, передає 24 Канал.

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Якою буде погода в різних регіонах України?

Температурне завершення літа в західних областях буде типовим для цього періоду. Проте ситуація на решті територій буде гарячішою.

На серпень, за даними світових європейських центрів, прогнозуємо: по Заходу України температура буде близько до серпневої норми й опади також на Заході країни – близько до норми,

– зауважила синоптикиня.

В інших частинах України передбачають помітне підвищення температури – середньомісячні показники на півтора – два градуси перевищуватимуть норму. Водночас очікується істотний брак опадів, їхня кількість становитиме тільки 60 – 70% від середніх значень.

Південним та південно-східним регіонам варто підготуватися до справжньої спеки: температура вдень сягатиме +30 градусів... +34 градуси, а в окремі дні – +35 градусів...+38 градусів.

На Півночі України прогнозують до +30 градусів, а в центральних і східних областях повітря прогріватиметься до +33 градусів... +34 градусів. Більш помірне тепло буде на західних територіях – там денні температури не перевищуватимуть +25 градусів...+28 градусів.

Синоптики вважають, що початок метеорологічної осені може затриматися, зокрема через високий температурний фон, особливо в південно-східних регіонах.

Натомість найближчими днями, традиційно для серпня, необхідно готуватися до справжньої спеки.

Серпень, перша половина місяця – це також, за кліматичними даними, у нас найвищі температури ще можуть спостерігатися. Тому ще літо в розпалі,

– наголошує Наталія Голеня.