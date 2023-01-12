На Щедрий вечір погода дивуватиме українців: що кажуть синоптики

Вже завтра, 13 січня, християни східного обряду відзначатимуть Щедрий вечір. Якою ж буде погода на Маланки та чи чекати сильних морозів, розповідаємо далі.

На Заході та Півдні весняне тепло

Вдень 13 січня на Заході України пануватиме "плюсова" температура. Подекуди стовпчик термометра навіть сягатиме 7 градусів тепла. Небо буде затягнуте хмарами, втім з проясненнями. А от на опади жителям західних областей здебільшого сподіватися не варто.

Виняток лише для ужгородців. За прогнозом синоптиків, вдень йтиме невеличкий дощ.

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Цікаво, що на Півдні буде трохи прохолодніше, аніж на Заході. Зокрема, в Одесі до +5, в Миколаєві лише +2, у Херсоні до +3, а на території тимчасово окупованого Криму до 6 градусів тепла.

Прогноз погоди на 13 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

На Сході знову найхолодніше

Поки мешканці Заходу насолоджуватимуться весняним теплом, жителям Сходу далі надокучатимуть морози. Щоправда, так сильно, як на початку цього тижня, погода вже не лютуватиме.

Найбільший холод буде на Донеччині. Зокрема, до -4 градусів морозу. Втім, опади ані цивільним, ані нашим захисникам не дошкулятимуть.

На Півночі подекуди невеликі морози

Синоптики попереджають, що подекуди на Півночі України вдень 13 січня, ймовірно, будуть невеликі морози. Зокрема, у столиці та Сумах -1...+1 градуси.

Загалом хмарно з проясненнями. Ані злив, ані завірюх наразі не прогнозують.