Частину України накриють зливи: якою буде погода 3 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україні значно погіршаться погодні умови 3 квітня. У багатьох областях очікується злива і місцями навіть мокрий сніг.
Небо буде хмарним. Вітер місцями сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.
Зверніть увагу Кадри неначе з фільму про апокаліпсис: моторошні торнадо пронеслись США, понад 20 загиблих
Якою буде погода в Україні 3 квітня
У західних областях синоптики прогнозують мокрий сніг, на дорогах місцями буде ожеледиця. Температура вночі цього дня сягатиме від 3 градусів тепла до -2 градусів морозу. Вдень – 0 – 5 градусів тепла.
На решті території України очікуються дощі. Температура вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів.
На Сході країни прогнозується 7 – 12 градусів тепла, а на Півдні буде аж до 15 градусів тепла.
Вітер переважно північно-західний – 7 – 12 метрів за секунду. А от у західних та південних областях місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.
На Київщині дощитиме
3 квітня у Києві буде хмарно та дощ. Вітер переважно північно-західний – 7 – 12 метрів за секунду. Температура по області вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень +4 – 9 градусів.
У самій столиці прогнозують температуру вночі 4 – 6 градусів, а вдень 6 – 8 градусів тепла.
Погода у найбільших містах
- Київ – +6…+8
- Ужгород – +7…+9
- Львів – +1...+3
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – +3...+5
- Чернівці – +3…+5
- Хмельницький – +2...+4
- Луцьк – +1...+3
- Рівне – +1...+3
- Житомир – +4...+6
- Вінниця – +6...+8
- Одеса – +11…+13
- Миколаїв – +11...+13
- Херсон – +12...+14
- Сімферополь – +13...+15
- Кропивницький – +10...+12
- Черкаси – +7...+9
- Чернігів – +6...+8
- Суми – +7...+9
- Полтава – +7...+9
- Дніпро – +9...+11
- Запоріжжя – +12...+14
- Донецьк – +9...+11
- Луганськ – +8...+10
- Харків – +9...+11