Частину України накриють зливи: якою буде погода 3 квітня

В Україні значно погіршаться погодні умови 3 квітня. У багатьох областях очікується злива і місцями навіть мокрий сніг.

Небо буде хмарним. Вітер місцями сягатиме 15 – 20 метрів за секунду.

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Якою буде погода в Україні 3 квітня

У західних областях синоптики прогнозують мокрий сніг, на дорогах місцями буде ожеледиця. Температура вночі цього дня сягатиме від 3 градусів тепла до -2 градусів морозу. Вдень – 0 – 5 градусів тепла.

На решті території України очікуються дощі. Температура вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень 4 – 9 градусів.

На Сході країни прогнозується 7 – 12 градусів тепла, а на Півдні буде аж до 15 градусів тепла.

Вітер переважно північно-західний – 7 – 12 метрів за секунду. А от у західних та південних областях місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

На Київщині дощитиме

3 квітня у Києві буде хмарно та дощ. Вітер переважно північно-західний – 7 – 12 метрів за секунду. Температура по області вночі 2 – 7 градусів тепла, вдень +4 – 9 градусів.

У самій столиці прогнозують температуру вночі 4 – 6 градусів, а вдень 6 – 8 градусів тепла.

Погода у найбільших містах

Київ – +6…+8

Ужгород – +7…+9

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – +4...+6

Вінниця – +6...+8

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +12...+14

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +7...+9

Чернігів – +6...+8

Суми – +7...+9

Полтава – +7...+9

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +8...+10

Харків – +9...+11



Погода в Україні 3 квітня / Карта