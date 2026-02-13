Укр Рус
Дощі зі снігом пройдуть у частині областей, місцями пригріє до +12: прогноз погоди на 14 лютого
13 лютого, 16:36
Дощі зі снігом пройдуть у частині областей, місцями пригріє до +12: прогноз погоди на 14 лютого

Маргарита Волошина

Погода в Україні у суботу, 14 лютого, буде хмарною. Через атмосферні фронти у частині областей пройдуть дощі, подекуди вони будуть з мокрим снігом. Також попереджають про можливе утворення туманів та ожеледиці.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 14 лютого в Україні?

За даними синоптиків, у південних, східних та більшості центральних областей пройдуть дощі. Такі ж опади варто чекати на Закарпатті та Прикарпатті вночі. Також у нічні години дощ може супроводжуватися мокрим снігом. 

Попереджають, що у північних, більшості західних, центральних і Харківській областях протягом першої половини дня утворюватиметься туман. На дорогах буде ожеледиця, за винятком південної та південно-східної частини. 

Вітер рухатиметься північно-західним та південно-східними напрямками зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу. 

У денний час вона становитиме до 5 градусів тепла. На Закарпатті та у південній частині країни протягом ночі буде від 1 до 6 градусів тепла, а вдень очікується від 4 до 9 градусів тепла. У Криму пригріє до 12 градусів тепла.

Як зміниться погода у великих містах?

  • Київ +2…+4;
  • Ужгород +6…+8;
  • Львів +4…+6;
  • Івано-Франківськ +4…+6;
  • Тернопіль +2…+4;
  • Чернівці +2…+4;
  • Хмельницький +2…+4;
  • Луцьк 0…+2;
  • Рівне 0…+2;
  • Житомир +2…+4;
  • Вінниця +4…+6;
  • Одеса +7…+9;
  • Миколаїв +5…+7;
  • Херсон +5…+7;
  • Сімферополь +9…+11;
  • Кропивницький +2…+4;
  • Черкаси +2…+4;
  • Чернігів +1…+3;
  • Суми +2…+4;
  • Полтава +2…+4;
  • Дніпро +4…+6;
  • Запоріжжя +6…+8;
  • Донецьк +3…+5;
  • Луганськ +1…+3;
  • Харків +2…+4.


Прогноз погоди в Україні на 14 лютого 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Які прогнози були раніше?

  • Синоптик Віталій Постригань повідомляв, що погодні умови найближчими днями будуть теплими та здебільшого сприятливими. Але такі зміни вже на вихідних можуть принести певні погіршення, зокрема, дощі.

  • До слова, сильних морозів наразі не передбачають. Поки зберігається тенденція до підвищення температурних показників. І хоч заперечувати можливість похолодання не варто, але навряд воно буде сильним.