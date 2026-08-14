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24 Канал Новини України В одному регіоні вдарить спека до +33 градусів: якою буде погода в Україні 15 серпня
14 серпня, 16:16
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В одному регіоні вдарить спека до +33 градусів: якою буде погода в Україні 15 серпня

Юлія Харченко

У суботу, 15 серпня, в Україні очікується переважно суха та малохмарна погода. Температура вдень зможе піднятися до +33 градусів у деяких регіонах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні 15 серпня?

У суботу, 15 серпня, погоду в Україні визначатиме антициклон, вплив якого поступово слабшатиме. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, очікується невелика хмарність та переважно суха погода без опадів. Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3 – 8 метрів за секунду. 

Найближчої ночі температура повітря становитиме +8…+13 градусів. Вдень у більшості областей очікується +23…+28 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті – там стовпчики термометрів піднімуться до +30…+33 градусів. Водночас у східних та північно-східних областях буде прохолодніше – +20…+25 градусів. 

Синоптики попереджають про стихійні гідрологічні явища

Через переважно суху погоду з 15 до 25 серпня на річках басейнів Дністра, Сяну та суббасейну Західного Бугу очікується подальше зниження рівнів води. Йдеться про річки у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій та Волинській областях. 

На окремих ділянках рівень води може опуститися до найнижчих значень за весь період спостережень або навіть нижче них. Водність річок може знизитися до критеріїв маловоддя, а на деяких малих річках можливе повне припинення стоку. 

Такі умови можуть ускладнити роботу водогосподарського комплексу. Оголошено III рівень небезпеки – коричневий.

Яка температура очікується в обласних центрах?

  • Київ +23…+25;
  • Ужгород +28…+30;
  • Львів +25…+27;
  • Івано-Франківськ +24…+26;
  • Тернопіль +23…+25;
  • Чернівці +25…+27;
  • Хмельницький +22…+24;
  • Луцьк +23…+25;
  • Рівне +24…+26;
  • Житомир +23…+25;
  • Вінниця +22…+24;
  • Одеса +23…+25;
  • Миколаїв +24…+26;
  • Херсон +24…+26;
  • Сімферополь +22…+24;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +22…+24;
  • Чернігів +22…+24;
  • Суми +20…+22;
  • Полтава +21…+23;
  • Дніпро +22…+24;
  • Запоріжжя +22…+24;
  • Донецьк +21…+23;
  • Луганськ +21…+23;
  • Харків +21…+23.


Якою буде погода в Україні 15 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, Найближчими днями після прохолоднішої погоди очікується нова хвиля спеки. З 16 серпня почнеться поступове збільшення температури. До 20 серпня вдень температура підвищиться до +27…+33  градусів, а вночі становитиме +11…+19 градусів.

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