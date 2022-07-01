Спека та грози на Заході України: прогноз погоди на 2 липня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 2 липня, буде дуже спекотною. В більшості регіонів буде сонячно та без опадів. А от на Захід прийдуть дощі з грозами.
Бути готовими до негоди слід жителям Львівської, Тернопільської, Рівненської, Волинської областей. Також день без опадів не мине на Івано-Франківщині, Закарпатті і Буковині.
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У більшості областей – дуже спекотна погода
Найспекотніше буде на Закарпатті – тут стовпчики термометрів піднімуться до +31...+33. Майже такі самі показники у всіх західних областях, повітря прогріється до +30...+32. На Львівщині та Івано-Франківщині – до +28...+30.
Саме щодо західних областей метеорологи попереджають: можуть бути не лише грози, а й шквальний вітер та навіть град. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
Найменші температурні показники – на Сході
Найменшу температуру обіцяють синоптики на Сході – Донеччині, Луганщині та Харківщині – +23...+25. В решті областей – +27...+30.Зверніть увагу! У Києві у суботу не прогнозують опадів. Вітер – північно-східний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура – +27...+29.
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У Києві 2 липня передбачається сонячна суха погода з максимальною температурою повітря близько +28, +29 градусів.
Загалом найближчими днями у Києві переважатиме помірна спека, до +28...32 градусів,
– розповіла про погоду в столиці синоптикиня Наталка Діденко.
Незначне зниження температури, каже Діденко, прогнозують вже з 8 липня. Ймовірно, що стовпчики термометрів опустяться до +23...+27 градусів.
Прогноз погоди в містах України на 2 липня
Львів – +28...+30
Ужгород – +31...+33
Івано-Франківськ – +28...+30
Тернопіль – +30...+32
Чернівці – +29...+31
Хмельницький – +30...+32
Луцьк – +30...+32
Рівне – +30...+32
Житомир – +29...+31
Вінниця – +30...+32
Одеса – +27...+29
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +29...+31
Черкаси – +29...+31
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+31
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +23...+25
Луганськ – +23...+25
Харків – +23...+25
Київ – +27...+29