В якому регіоні України чекати на аномальну спеку: прогноз погоди на тиждень 8 – 14 серпня
Джерело:Meteoprog
Погода в Україні впродовж тижня 8 – 14 серпня буде дуже спекотною. Синоптики попередили, що температура повітря підійметься ледь не до +40 градусів.
Аномально високу температуру прогнозують у південних та східних областях. Про це розповів синоптик Ігор Кібальчич.
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У зв'язку зі встановленням поля підвищеного атмосферного тиску, найближчими днями на більшій частині території України очікується суха та спекотна погода. Дещо інша ситуація буде в західних, північних і частково центральних областях,
– заявив Кібальчич.
У цих регіонах малорухомий холодний фронт зумовить випадання опадів і набагато нижчу температуру повітря. Водночас ближче до наступних вихідних спека пошириться і на Північ та Захід.
Прогноз погоди на тиждень 8 – 14 серпня
Понеділок, 8 серпня
У північних областях та Карпатах очікуються короткочасні грози. Швидкість вітру подекуди сягатиме 15 – 20 метрів на секунду. У решті областей України буде сухо, а вітер не рухатиметься так швидко.
Температура повітря вдень у центральних, південних та східних областях коливатиметься в межах +29…+34 градусів, місцями повітря прогріється до +35…+37 градусів. В інших регіонах буде не так спекотно – +23...+28 градусів.
Вівторок, 9 серпня
Дощі накриють західні та місцями північні області. На решті території України синоптик обіцяє суху та спекотну погоду, водночас у Криму буде шквальний вітер – 15 – 20 метрів на секунду.
Вдень повітря прогріється до +38 градусів на Півдні, Сході та в Центрі, а на Заході та Півночі максимальна температура становитиме +24 градуси.
Середа, 10 серпня
У цей день дощі вже покинуть Захід та Північ України. За словами Кібальчича, у південних областях можливий сильний вітер. Температура повітря коливатиметься у межах +24...+29 градусів, а ніч буде холодною – +13...+18 градусів.
Водночас на Півдні та Сході показники будуть дещо іншими – вдень стовпчики термометрів підіймуться до +37 градусів, а вночі – +22 градусів.
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Четвер, 11 серпня
Короткочасні грози та дощі накриють Лівобережні області. Температура повітря на Сході та Півдні з максимальних +37 градусів опуститься до +35 градусів. В інших регіонах повітря буде таким самим, як і в середу.
П'ятниця, 12 серпня
Атмосферний тиск трохи знизиться, а разом із ним погода в Україні стане більш нестійкою. Подекуди пройдуть дощі з грозами,
– розповів синоптик.
Загалом температура повітря в Україні опуститься на 1 – 2 градуси у порівнянні з попереднім днем.
Вихідні, 13 – 14 серпня
Місцями можливі невеликі дощі з грозами, сильного вітру синоптик не прогнозує. Водночас температура повітря підвищиться через надходження спекотного повітря з Центральної Азії. На Сході максимальні показники становитимуть +38 градусів, а в інших областях – +34 градусів.