Морози до -22, а подекуди – відлига: яку погоду очікувати цього тижня

Цього тижня Україну чекає різка зміна погоди. Варто готуватися до будь-яких сценаріїв, від короткочасної відлиги на сході до міцних морозів на півночі та заході.

Синоптики попереджають про снігопади, заметілі та зниження температури до -22 °C у деяких районах. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні цього тижня?

12 січня, у понеділок буде переважно сніжно по всій країні. На сході можливий мокрий сніг із дощем, на півночі та в центрі місцями прояснення. Денна температура:

північ – -10…-18 °C;

схід – 0…+2 °C;

центр – -8…-16 °C;

південь – +1…-8 °C;

захід – -8…-16 °C.



Прогноз погоди на 12 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

У вівторок, 13 січня сніг очікується лише на заході та сході, на решті територій буде сонячно. Найм'якша погода очікується у південних областях. Денна температура:

північ – -13…-20 °C;

схід – -9…-16 °C;

центр – -10…-18 °C;

південь – -3…-11 °C;

захід – -5…-15 °C.



Прогноз погоди на 13 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

14 січня, у середу снігопади пройдуть у західних, центральних, північних та східних областях, місцями прояснення. По всій країні невелике подальше похолодання. Денна температура: