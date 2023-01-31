Лютий прийде з мокрим снігом: прогноз погоди на завтра
Джерело:Укргідрометцентр
В Україну прийшло незначне похолодання, у перший день останнього місяці зими буде хмарно, подекуди – невеликий сніг. На Закарпатті помірні опади, лише у Південній частині без істотних опадів.
Синоптики попередили, що 1 лютого на дорогах, крім Півдня, буде ожеледиця. Вітер Південно-Західний та Західний, 5 – 10 метрів за секунду, на Заході країни місцями пориви 15 – 20 метри за секунду.
Увага Сніг та похолодання: в Україну повертається зимова погода
Загалом температура повітря по всій країні вночі коливатиметься від 0 – 5 градусів морозу; вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в Південній частині та на Закарпатті очікують 1 – 6 градусів тепла.
В Карпатах помірний сніг, температура вночі та вдень 4 – 9 градусів морозу.
Погода у містах України 1 лютого
Ужгород – +3...+5
Львів – +1...+3
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – +1...+3
Хмельницький – 0...+2
Луцьк – +1...+3
Рівне – +1...+3
Житомир – +1...+3
Вінниця – 0...+2
Одеса – +2...+4
Миколаїв – 0...+2
Херсон – +1...+3
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – 0...+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – 0…+2
Суми – +1…+3
Полтава – 0...+2
Дніпро – +1...+3
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – -1…+1
Луганськ – -+1...+3
Харків – 0...+2
Київ – 0...+1
Якою буде погода 1 лютого в Україні / Скриншот Укргідрометцентр
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 1 лютого в більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на Півдні буде переважно хмарно, хіба на Запоріжжі невеликі опади.
Вітер північно-західний, помірний, часом із сильними поривами. Температура повітря поки що майже не міняється: вночі невеликі 'мінуси',
– повідомила Наталка Діденко.
Вдень очікують 1 – 4 градуси тепла, на Півночі, Північному сході та в Карпатах 0 – 3 градуси морозу.
За її словами, у Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах – або снігова каша, або ожеледиця.
Вітер у столиці буде завтра рвучким, з північного заходу. Найближчої ночі 1 – 3 градуси морозу, завтра вдень 0 – 2 градуси тепла.Зверніть увагу! З 4 лютого в Україні можливе зниження температури повітря. За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у лютому буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Водночас місячна кількість опадів буде в межах норми – 29 – 83 міліметри.