Лютий прийде з мокрим снігом: прогноз погоди на завтра

В Україну прийшло незначне похолодання, у перший день останнього місяці зими буде хмарно, подекуди – невеликий сніг. На Закарпатті помірні опади, лише у Південній частині без істотних опадів.

Синоптики попередили, що 1 лютого на дорогах, крім Півдня, буде ожеледиця. Вітер Південно-Західний та Західний, 5 – 10 метрів за секунду, на Заході країни місцями пориви 15 – 20 метри за секунду.

Увага Сніг та похолодання: в Україну повертається зимова погода

Загалом температура повітря по всій країні вночі коливатиметься від 0 – 5 градусів морозу; вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, в Південній частині та на Закарпатті очікують 1 – 6 градусів тепла.

В Карпатах помірний сніг, температура вночі та вдень 4 – 9 градусів морозу.

Погода у містах України 1 лютого

Ужгород – +3...+5

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – +1...+3

Хмельницький – 0...+2

Луцьк – +1...+3

Рівне – +1...+3

Житомир – +1...+3

Вінниця – 0...+2

Одеса – +2...+4

Миколаїв – 0...+2

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – 0…+2

Суми – +1…+3

Полтава – 0...+2

Дніпро – +1...+3

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – -1…+1

Луганськ – -+1...+3

Харків – 0...+2

Київ – 0...+1



Якою буде погода 1 лютого в Україні / Скриншот Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 1 лютого в більшості областей України очікується періодично сніг та мокрий сніг, на Півдні буде переважно хмарно, хіба на Запоріжжі невеликі опади.

Вітер північно-західний, помірний, часом із сильними поривами. Температура повітря поки що майже не міняється: вночі невеликі 'мінуси',

– повідомила Наталка Діденко.

Вдень очікують 1 – 4 градуси тепла, на Півночі, Північному сході та в Карпатах 0 – 3 градуси морозу.

За її словами, у Києві лютий розпочнеться снігом, мокрим снігом. На дорогах – або снігова каша, або ожеледиця.

Вітер у столиці буде завтра рвучким, з північного заходу. Найближчої ночі 1 – 3 градуси морозу, завтра вдень 0 – 2 градуси тепла.

З 4 лютого в Україні можливе зниження температури повітря. За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у лютому буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Водночас місячна кількість опадів буде в межах норми – 29 – 83 міліметри.