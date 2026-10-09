Дощі накриють майже всі області: де в Україні буде найхолодніше найближчими днями

Найближчими днями в Україні очікується нестабільна погода з дощами, які накриють більшість областей. При цьому найтепліше буде у південних регіонах, де повітря прогріється до +24 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Яку прогнозують погоду?

За даними синоптиків, у суботу, 10 жовтня, дощитиме лише у східних і південно-східних областях. Там прогнозують невеликі та помірні опади, тоді як на решті територій буде сухо.

Уночі температура повітря становитиме +4…+9 градусів. На Півдні та Сході країни буде тепліше навіть у нічні години – в межах +10…+15 градусів.

Удень стовпчики термометрів у середньому піднімуться до +14…+19 градусів, а в південних областях пригріє до +24 градусів.

Погода 10 жовтня 2026 року / Укргідрометцентр

Надалі дощі прогнозують у більшості регіонів. 11 та 12 жовтня помірні, місцями значні опади очікуються в усіх областях, за винятком східних і південних областей та Дніпропетровщини.

Погода 11 жовтня 2026 року / Укргідрометцентр

При цьому уночі температура повітря коливатиметься в межах +6…+13 градусів. Удень здебільшого буде +18…+24 градуси. Водночас у західних регіонах, а в понеділок також у північних областях і на Вінниччині, повітря прогріється лише до +11…+17 градусів.

Погода 12 жовтня 2026 року / Укргідрометцентр

Нагадаємо, на вихідних триватиме атмосферна перебудова, а з Атлантики до Європи надходитимуть циклони. Через це тепло "бабиного літа" трохи ослабне, але повністю ще не відступить.