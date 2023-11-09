Частину України накриють тумани: прогноз погоди на 10 листопада

Погода в Україні у п'ятницю, 10 листопада, буде трохи теплішою, ніж минулої доби. Очікується мінлива хмарність.

Цієї п'ятниці вітер матиме переважно південний напрямок. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів на секунду.

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Якою буде погода 10 листопада

По всій території України 10 листопада не очікуються опади. На південному Сході та у більшості областей, що розташовані у Центрі, вночі та вранці місцями можливі тумани.

На Заході вночі стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +4…+2. Вдень там повітря прогріється до +9…+13. У Карпатах вночі похолодає до +1…-4, а вдень потеплішає до +3…+8. На Півночі нічна температура становитиме +4…+2, а вдень вона підніметься до +8…+12. На Сході вночі температура знизиться до +6…+3. Вдень у східних областях потеплішає до +8…+10.

У Центрі вночі теж похолодає до +4…+2, а денна температура становитиме +11…+13. На Півдні нічна температура знизиться до +4…+2, крім Одещини, де вночі може бути +8…+6. А вдень у південних областях потеплішає до +13…+16. На узбережжі морів буде до +8.

Яка погода очікується на Київщині

У столичному регіоні опадів не передбачається, буде лише мінлива хмарність. У Київській області вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5…0. Вдень на Київщині повітря прогріється до +8…+13. У самому Києві вночі похолодає до +4…+2. Денна температура у столиці становитиме +10…+12.

Погода в обласних центрах

Київ +10...+12

Ужгород +11...+13

Львів +11...+13

Івано-Франківськ +9...+11

Тернопіль +10...+12

Чернівці +10...+12

Хмельницький +10...+12

Луцьк +10...+12

Рівне +11...+13

Житомир +10...+12

Вінниця +11...+13

Одеса +14...+16

Миколаїв +13...+15

Херсон +13...+15

Сімферополь +14...+16

Кропивницький +12...+14

Черкаси +11...+13

Чернігів +10...+12

Суми +8...+10

Полтава +9...+11

Дніпро +10...+12

Запоріжжя +12...+14

Донецьк +8...+10

Луганськ +7...+9

Харків +8...+10



Прогноз погоди на 10 листопада / Карта Укргідрометцентру