Частину України накриють тумани: прогноз погоди на 10 листопада
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у п'ятницю, 10 листопада, буде трохи теплішою, ніж минулої доби. Очікується мінлива хмарність.
Цієї п'ятниці вітер матиме переважно південний напрямок. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів на секунду.
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Якою буде погода 10 листопада
По всій території України 10 листопада не очікуються опади. На південному Сході та у більшості областей, що розташовані у Центрі, вночі та вранці місцями можливі тумани.
На Заході вночі стовпчики термометрів показуватимуть в середньому +4…+2. Вдень там повітря прогріється до +9…+13. У Карпатах вночі похолодає до +1…-4, а вдень потеплішає до +3…+8. На Півночі нічна температура становитиме +4…+2, а вдень вона підніметься до +8…+12. На Сході вночі температура знизиться до +6…+3. Вдень у східних областях потеплішає до +8…+10.
У Центрі вночі теж похолодає до +4…+2, а денна температура становитиме +11…+13. На Півдні нічна температура знизиться до +4…+2, крім Одещини, де вночі може бути +8…+6. А вдень у південних областях потеплішає до +13…+16. На узбережжі морів буде до +8.
Яка погода очікується на Київщині
У столичному регіоні опадів не передбачається, буде лише мінлива хмарність. У Київській області вночі стовпчики термометрів показуватимуть +5…0. Вдень на Київщині повітря прогріється до +8…+13. У самому Києві вночі похолодає до +4…+2. Денна температура у столиці становитиме +10…+12.
Погода в обласних центрах
- Київ +10...+12
- Ужгород +11...+13
- Львів +11...+13
- Івано-Франківськ +9...+11
- Тернопіль +10...+12
- Чернівці +10...+12
- Хмельницький +10...+12
- Луцьк +10...+12
- Рівне +11...+13
- Житомир +10...+12
- Вінниця +11...+13
- Одеса +14...+16
- Миколаїв +13...+15
- Херсон +13...+15
- Сімферополь +14...+16
- Кропивницький +12...+14
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +10...+12
- Суми +8...+10
- Полтава +9...+11
- Дніпро +10...+12
- Запоріжжя +12...+14
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +7...+9
- Харків +8...+10