Дощі з грозами, лише у кількох регіонах буде сонячно: прогноз погоди в Україні на 10 серпня

Завтра в Україні буде мінлива погода з дощами та грозами. Сонячна погода буде лише в кількох регіонах.

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, сьогоднішні дощі з Заходу та частково з Півночі завтра поширяться майже на всі області. Найнижча нічна температура буде 14 градусів тепла, найвища денна 31 градус.

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Яка погода в Україні буде у суботу, 10 серпня

Вночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень в Україні, крім Сходу та Заходу, місцями короткочасні дощі, подекуди грози. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

На високогір'ї Карпат вночі 10 – 15 градусів тепла, вдень 18 – 23 градуси.

В західних областях можлива хмарність без опадів, місцями короткочасний дощ. Середня нічна температура повітря 16 – 14 градусів тепла, денна 24 – 26 градусів.

В східних областях мінлива хмарність без опадів, місцями короткочасний дощ, гроза. Нічна температура повітря 18 – 16 градусів тепла, денна 27 – 30 градусів тепла.

Якою буде погода в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +25...+27

Львів +25...+27

Івано-Франківськ +24...+26

Тернопіль +24...+26

Чернівці +24...+26

Хмельницький +24...+26

Луцьк +24...+26

Рівне +24..+26

Житомир +24...+26

Вінниця +26...+28

Одеса +29..+31

Миколаїв +30...+32

Херсон +31..+33

Сімферополь +30...+32

Кропивницький +27...+29

Черкаси +25...+27

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +25...+27

Дніпро +26...+28

Запоріжжя +31...+33

Донецьк +28...+30

Луганськ +27...+29

Харків +25...+27