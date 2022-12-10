Всю Україну накриють дощі, подекуди зі снігом: прогноз погоди на 11 грудня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні в неділю, 11 грудня, принесе у всі регіони дощі, а подекуди дощ зі снігом. У жодній області день не мине без опадів.
Найхолодніше вдень буде на Заході, а найтепліше – на Півдні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах від -1 до +14 градусів.
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Погода в регіонах
На Заході в більшості областях уночі очікують сильні дощі та мокрий сніг. Удень дощі мали б ослабнути, але так само можливі опади у вигляді мокрого снігу. Найхолодніше буде на Львівщині – вдень там температура повітря коливатиметься у межах від -1 до +1 градус.
На Півночі, Сході та в центрі вночі не прогнозують сильних опадів – здебільшого будуть дрібні дощі. Вдень опади будуть суттєво сильнішими майже у всіх областях, крім Луганщини. Там же день буде найпрохолоднішим регіонів Півдня, Сходу та Центра – від +5 до +7 градусів.
На Півдні 11 грудня буде доволі теплим, але також з дощами. Повітря прогріється до +13...+14 градусів, але як вночі, так і вдень очікують опади у вигляді дощу.
У Києві вночі синоптики прогнозують невеликий дощ, який стане сильнішим вдень. Температура повітря коливатиметься у межах +7...+9 градусів.
Погода в містах
Ужгород – +4...+6
Львів – -1...+1
Івано-Франківськ – 0...+2
Тернопіль – 0...+2
Чернівці – 0...+2
Хмельницький – +2...+4
Луцьк – 0...+2
Рівне – 0...+2
Житомир – +6...+8
Вінниця – +7...+9
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +9...+11
Черкаси – +8...+10
Чернігів – +6...+8
Суми – +7...+9
Полтава – +8...+10
Дніпро – +9...+11
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +8...+10
Луганськ – +5...+7
Харків – +7...+9
Київ – +7...+9