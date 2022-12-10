Всю Україну накриють дощі, подекуди зі снігом: прогноз погоди на 11 грудня

Погода в Україні в неділю, 11 грудня, принесе у всі регіони дощі, а подекуди дощ зі снігом. У жодній області день не мине без опадів.

Найхолодніше вдень буде на Заході, а найтепліше – на Півдні. Температура повітря вдень коливатиметься в межах від -1 до +14 градусів.

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Погода в регіонах

На Заході в більшості областях уночі очікують сильні дощі та мокрий сніг. Удень дощі мали б ослабнути, але так само можливі опади у вигляді мокрого снігу. Найхолодніше буде на Львівщині – вдень там температура повітря коливатиметься у межах від -1 до +1 градус.

На Півночі, Сході та в центрі вночі не прогнозують сильних опадів – здебільшого будуть дрібні дощі. Вдень опади будуть суттєво сильнішими майже у всіх областях, крім Луганщини. Там же день буде найпрохолоднішим регіонів Півдня, Сходу та Центра – від +5 до +7 градусів.

На Півдні 11 грудня буде доволі теплим, але також з дощами. Повітря прогріється до +13...+14 градусів, але як вночі, так і вдень очікують опади у вигляді дощу.

У Києві вночі синоптики прогнозують невеликий дощ, який стане сильнішим вдень. Температура повітря коливатиметься у межах +7...+9 градусів.

Погода в містах

Ужгород – +4...+6

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – 0...+2

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – +6...+8

Вінниця – +7...+9

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +9...+11

Черкаси – +8...+10

Чернігів – +6...+8

Суми – +7...+9

Полтава – +8...+10

Дніпро – +9...+11

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +8...+10

Луганськ – +5...+7

Харків – +7...+9

Київ – +7...+9



Прогноз погоди на 11 грудня / Карта Windy