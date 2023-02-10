Західні області накриють снігопади: прогноз погоди в Україні на 11 лютого

Погода в Україні у суботу, 11 лютого, буде дещо теплішою, але з великою кількістю опадів. Сніг та дощ накриють західні регіони.

Найпрохолодніше буде на Сході нашої країни, а також у Сумах. Там стовпчики термометрів покажуть від 0...-2 до 0...+2 градусів вдень.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

З ранку до самого вечора на Заході небо буде вкрите хмарами. Ввечері, можливо, пройде дощ зі снігом. Температура повітря складатиме +2...+4 градуси. Дещо прохолодніше буде на Сході – 0...+2. Однак опадів там не прогнозують.

На Півночі сонце також рідко з'являтиметься з-за хмар. Починаючи із середини дня падатиме дрібний дощ зі снігом, який до вечора стане ще сильнішим. Очікується +1...+3 градуси. На Півдні небо затягнеться хмарами у середині дня та погода буде похмурою до самого вечора, але без опадів. Повітря прогріється до +3...+5 градусів.

У Києві хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранок і день пройдуть без опадів, а увечері можливий дрібний сніг. Стовпчики термометрів покажуть +1...+3 градуси.

Погода у містах України

Київ – +1...+3

Ужгород – +1...+3

Львів – +1...+3

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +1...+3

Чернівці – 0...+2

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +2...+4

Рівне – +2...+4

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +2...+4

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – +1...+3

Черкаси – +1...+3

Чернігів – +1...+3

Суми – 0...-2

Полтава – 0...+2

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – +2...+4

Донецьк – 0...+2

Луганськ – 0...+2



Прогноз погоди на 11 лютого / Фото Укргідрометцентру