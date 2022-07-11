На Петра й Павла Захід накриють грози, на Сході та Півдні буде тепло: прогноз погоди на 12 липня

Погода в Україні 12 липня, коли православні християни відзначають Петра й Павла, в частині областей буде прохолодна та принесе грози. На Сході та Півдні збережеться тепло, однак спеки не буде.

Протягом 12 липня грози накриють західні та північні області України. Найпрохолодніше буде у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях, де стовпчик термометра не підніметься вище 19 градусів тепла. Також варто очікувати дощів у Києві.

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Найтепліше буде в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях, де середня температура складатиме 25 – 27 градусів тепла. У центральних областях України також не прогнозують опадів. Там збережеться тепла погода.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що на Петра й Павла найнижчою очікується завтра температура повітря у західних областях України: +16+22 градуси. Там передбачаються дощі.

На решті території України 12 липня стовпчики термометрів коливатимуться у межах +21+26 градусів. На Сході та Півдні України переважатиме суха повітряна маса.

У Києві на Петра й Павла очікується свіжа, хоча й загалом, комфортна погода, +22,+23 градуси, часом невеликий дощ,

– зазначила синоптикиня.

Наталка Діденко додала, що вже 14 липня тепла погода повернеться у більшість регіонів України.

Прогноз погоди в містах України на 12 липня

Ужгород – +18...+20

Львів – +17...+19

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +18...+20

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +19...+21

Вінниця – +21...+23

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +25...+27

Херсон – +25...+27

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +23...+25

Чернігів – +20...+22

Суми – +21..+23

Полтава – +24...+26

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +25...+27

Донецьк – +25...+27

Луганськ – +25...+27

Харків – +24...+26

Київ – +20...+22



Прогноз погоди на 12 липня / Карта Укргідрометцентру