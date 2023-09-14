Грози та літня спека: якою буде погода в Україні 15 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні 15 вересня все ще буде теплою у всіх регіонах. Однак значну частину території України в п'ятницю очікують опади.
Найнижчою температура повітря очікується на Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині. Приблизно +18+20 градусів.
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Літня спека затримається на Півдні
Водночас на решті території України, хоч і не буде спекотно, але середня температура передбачається у районі +20+24 градуси. Водночас літня спека затримається на Півдні України.
Зокрема, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму температура повітря складатиме +25+29 градусів.
Уночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі помірні короткочасні дощі з грозами (вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі).
На решті території місцями невеликий дощ (вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях без опадів).
У Києві вночі будуть помірні короткочасні дощі й грози, а вдень невеликий дощ. Температура повітря в Києві вдень буде приблизно +20 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +20...+22
- Ужгород +22...+24
- Львів +19...+21
- Івано-Франківськ +19...+21
- Тернопіль +20...+22
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +20...+22
- Луцьк +18...+20
- Рівне +19...+21
- Житомир +19...+21
- Вінниця +21...+23
- Одеса +24...+26
- Миколаїв +23...+25
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +25...+27
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +18...+20
- Суми +18...+20
- Полтава +16...+18
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +22...+24
- Донецьк +16...+18
- Луганськ +18...+20
- Харків +18…+20
Прогноз погоди в Україні 15 вересня / Карта Укргідрометцентр