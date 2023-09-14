Грози та літня спека: якою буде погода в Україні 15 вересня

Погода в Україні 15 вересня все ще буде теплою у всіх регіонах. Однак значну частину території України в п'ятницю очікують опади.

Найнижчою температура повітря очікується на Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині. Приблизно +18+20 градусів.

Дивіться також Дощі повертаються: чи будуть затяжні осінні зливи у вересні

Літня спека затримається на Півдні

Водночас на решті території України, хоч і не буде спекотно, але середня температура передбачається у районі +20+24 градуси. Водночас літня спека затримається на Півдні України.

Зокрема, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та в Криму температура повітря складатиме +25+29 градусів.

Уночі у більшості західних, північних та центральних областей, вдень на Лівобережжі помірні короткочасні дощі з грозами (вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях значні дощі).

На решті території місцями невеликий дощ (вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях без опадів).

У Києві вночі будуть помірні короткочасні дощі й грози, а вдень невеликий дощ. Температура повітря в Києві вдень буде приблизно +20 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +20...+22

Ужгород +22...+24

Львів +19...+21

Івано-Франківськ +19...+21

Тернопіль +20...+22

Чернівці +21...+23

Хмельницький +20...+22

Луцьк +18...+20

Рівне +19...+21

Житомир +19...+21

Вінниця +21...+23

Одеса +24...+26

Миколаїв +23...+25

Херсон +23...+25

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +22...+24

Черкаси +22...+24

Чернігів +18...+20

Суми +18...+20

Полтава +16...+18

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +22...+24

Донецьк +16...+18

Луганськ +18...+20

Харків +18…+20



Прогноз погоди в Україні 15 вересня / Карта Укргідрометцентр