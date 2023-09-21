Тепло, подекуди пожежна небезпека і грози: прогноз погоди в Україні на 22 вересня

21 вересня 2023, 16:02
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Джерело:

Укргідрометцентр

Погода в Україні в п'ятницю, 22 вересня, буде теплою з мінливою хмарністю. Дощитиме тільки у трьох регіонах України.

Синоптики прогнозують в середньому 23 – 25 градусів тепла протягом дня. Проте у Києві та області попередили про пожежну небезпеку. 

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Якою буде погода в регіонах України

На всій території України 22 вересня дощів не очікують. Щоправда, виняток – Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька область. Там протягом дня прогнозують місцями невеликий короткочасний дощ та грозу. 

У Карпатах вночі та вранці подекуди буде туманна погода. На всій території України вітер буде південно-східний, орієнтовно 5 – 10 метрів за секунду. 

Вночі у всіх регіонах температура повітря прогріється не більше ніж на 12 – 16 градусів тепла.

У Києві та Київській області буде 13 – 15 градусів вночі та 24 – 26 градусів тепла протягом дня. Синоптики попередили, що 22 – 24 вересня буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Волинській, Чернігівській та Полтавській областях, а також на Київщині та в інших регіонах. Виняток становлять тільки Карпати та деякі інші області. 


Пожежна небезпека в Україні / Карта Укргідрометцентру

Погода в українських містах 

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +24...+26
  • Івано-Франківськ +23...+25
  • Тернопіль +24...+26
  • Чернівці +23...+25
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +24...+26
  • Рівне +24...+26
  • Житомир +24...+26
  • Вінниця +25...+27
  • Одеса +23...+25
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +25...+27
  • Сімферополь +25...+27
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +25...+27
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +24...+26
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +25...+27
  • Запоріжжя +25...+27
  • Донецьк +23...+25
  • Луганськ +24...+26
  • Харків +24...+26

Прогноз погоди в Україні на 22 вересня / Карта Укргідрометцентру

 

Автор: Діана Квасневська