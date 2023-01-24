Морози, відлиги й можливі затоплення: прогноз погоди в Україні на 25 січня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у середу, 25 січня, буде хмарною. На всій території країни похолоднішає на декілька градусів.
Найхолодніше буде на Донеччині – там прогнозують сильні морози. Найтепліше – на Закарпатті.
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Погода в регіонах України
Погода на всій території України коливатиметься від -6 до +5 градусів вдень, та від 0 до -11 градусів морозу вночі.
На Заході країни 25 січня не буде сильного морозу – вдень температура сягатиме від -1 градуса до +1. Виняток тільки Закарпатська область – там протягом дня буде +3...+5 градусів, а вночі – 0...-2 градуси.
У Центрі та на Півночі України вдень буде від -3 до +2 градусів. Вночі – від 0 до -7 градусів. Дещо тепліше буде на Півдні – там вдень температура сягатиме від 0 до +5 градусів, вночі – від -1 до -4.
Найхолодніше буде на Сході нашої держави. Там вдень погода коливатиметься від 0 до -2, однак на Донеччині – 4 – 6 градусів морозу.
Окрім того, синоптики попередили, що подекуди ймовірне підвищення рівня води та затоплення заплави та оголосили про небезпеку. Зокрема:
- 23 – 26 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах Чернігівського району Чернігівської області буде значне затоплення заплави, порушення проїзду в окремих прирічкових селах вздовж Верхнього Дніпра. Ба більше, там можливе затоплення житлових будинків у деяких селах – прогнозують 3 рівень небезпеки, тобто червоний;
- 23 – 26 січня на ділянці Десни Новгород-Сіверський – Макошине у Новгород-Сіверському, Корюківському районі Чернігівської області буде поступове підвищення рівнів води на 2 – 8 сантиметри за добу. Також – збільшення затоплення заплави та порушення проїзду в населених пунктах вздовж Десни. Окрім того, на притоці Десни річки Снов буде перевищення небезпечної відмітки переливу води через дорогу в Корюківському районі Чернігівської області. Там 2 рівень небезпеки, тобто помаранчевий;
- 24 – 26 січня на річках Прип'ять, Вижівка та Стохiд у Волинській області рівень води буде підійматися на 1 – 5 сантиметрів за добу. Вода затопить присадибні дiлянки та сiльськогосподарські угiддя в прирiчкових селах Камiнь-Каширського та Ковельського районiв – буде 1 рiвень небезпеки, тобто жовтий.
Погода в містах України
- Київ – 0...+2
- Ужгород – +3...+5
- Львів – -1...+1
- Івано-Франківськ – 0...+2
- Тернопіль – -1...+1
- Чернівці – -1...+1
- Хмельницький – -1...+1
- Луцьк – 0...+2
- Рівне – 0...+2
- Житомир – 0...+2
- Вінниця – -1...1
- Одеса – 0...+2
- Миколаїв – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Сімферополь – +3...+5
- Кропивницький – -1...+1
- Черкаси – -1...+1
- Чернігів – 0...+2
- Суми – 0...+2
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – 0...+2
- Запоріжжя – 0...+2
- Донецьк – -6...-4
- Луганськ – 0...+2
- Харків – 0...+2