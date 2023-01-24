Морози, відлиги й можливі затоплення: прогноз погоди в Україні на 25 січня

Погода в Україні у середу, 25 січня, буде хмарною. На всій території країни похолоднішає на декілька градусів.

Найхолодніше буде на Донеччині – там прогнозують сильні морози. Найтепліше – на Закарпатті.

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Погода в регіонах України

Погода на всій території України коливатиметься від -6 до +5 градусів вдень, та від 0 до -11 градусів морозу вночі.

На Заході країни 25 січня не буде сильного морозу – вдень температура сягатиме від -1 градуса до +1. Виняток тільки Закарпатська область – там протягом дня буде +3...+5 градусів, а вночі – 0...-2 градуси.

У Центрі та на Півночі України вдень буде від -3 до +2 градусів. Вночі – від 0 до -7 градусів. Дещо тепліше буде на Півдні – там вдень температура сягатиме від 0 до +5 градусів, вночі – від -1 до -4.

Найхолодніше буде на Сході нашої держави. Там вдень погода коливатиметься від 0 до -2, однак на Донеччині – 4 – 6 градусів морозу.

Окрім того, синоптики попередили, що подекуди ймовірне підвищення рівня води та затоплення заплави та оголосили про небезпеку. Зокрема:

23 – 26 січня на ділянці Верхнього Дніпра в межах Чернігівського району Чернігівської області буде значне затоплення заплави , порушення проїзду в окремих прирічкових селах вздовж Верхнього Дніпра. Ба більше, там можливе затоплення житлових будинків у деяких селах – прогнозують 3 рівень небезпеки, тобто червоний;

, порушення проїзду в окремих прирічкових селах вздовж Верхнього Дніпра. Ба більше, там – прогнозують 3 рівень небезпеки, тобто червоний; 23 – 26 січня на ділянці Десни Новгород-Сіверський – Макошине у Новгород-Сіверському, Корюківському районі Чернігівської області буде поступове підвищення рівнів води на 2 – 8 сантиметри за добу. Також – збільшення затоплення заплави та порушення проїзду в населених пунктах вздовж Десни. Окрім того, на притоці Десни річки Снов буде перевищення небезпечної відмітки переливу води через дорогу в Корюківському районі Чернігівської області. Там 2 рівень небезпеки, тобто помаранчевий;

на 2 – 8 сантиметри за добу. Також – збільшення затоплення заплави та порушення проїзду в населених пунктах вздовж Десни. Окрім того, на притоці Десни річки Снов буде перевищення небезпечної відмітки переливу води через дорогу в Корюківському районі Чернігівської області. Там 2 рівень небезпеки, тобто помаранчевий; 24 – 26 січня на річках Прип'ять, Вижівка та Стохiд у Волинській області рівень води буде підійматися на 1 – 5 сантиметрів за добу. Вода затопить присадибні дiлянки та сiльськогосподарські угiддя в прирiчкових селах Камiнь-Каширського та Ковельського районiв – буде 1 рiвень небезпеки, тобто жовтий.

Погода в містах України

Київ – 0...+2

Ужгород – +3...+5

Львів – -1...+1

Івано-Франківськ – 0...+2

Тернопіль – -1...+1

Чернівці – -1...+1

Хмельницький – -1...+1

Луцьк – 0...+2

Рівне – 0...+2

Житомир – 0...+2

Вінниця – -1...1

Одеса – 0...+2

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – -1...+1

Черкаси – -1...+1

Чернігів – 0...+2

Суми – 0...+2

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – -6...-4

Луганськ – 0...+2

Харків – 0...+2



Погода в Україні 25 січня / Скриншот з Укргідрометцентру