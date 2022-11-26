Снігопади та туман: прогноз погоди в Україні на 27 листопада

У неділю, 27 листопада, в Україні прогнозують хмарну погоду. Синоптики попереджають про можливі снігопади наприкінці дня.

Туман огорне західні та частково східні області Україні. Через погану видимість на автошляхах водіїв закликають бути особливо уважними.

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Яка погода очікується в Україні

З ранку до самого вечора у Києві небо буде вкрите хмарами. Дрібний сніг йтиме вночі, але до ранку вже закінчиться. У другій половині дня він відновиться і до вечора набере силу.

Невеликий мокрий сніг та дощ передбачають у Житомирській, Вінницькій, Київській, Одеській та Миколаївській областях.

У західних та північних областях на дорогах подекуди ожеледиця; вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі та вдень коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південно-східній частині, вдень і на Закарпатті та Одещині 1 – 6 градусів тепла.

Найтеплішою погода буде в Криму, південних і східних областях, а також на Закарпатті та Полтавщині. Повітря тут прогріється до 3 – 5 градусів.

У решті регіонів країни температура триматиметься близько 0 градусів, однак через підвищену вологість здаватиметься, що на вулиці холодніше. Дощі очікуються по всій території України, за винятком Харківської, Донецької та Луганської областей.

Прогноз погоди в Україні на 27 листопада / Карта Укргідрометцентру

Погода у містах країни 27 листопада