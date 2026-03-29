До 20 градусів тепла, але з дощами у деяких регіонах: якою буде погода 30 березня
30 березня в Україні переважатиме хмарна погода з дощами у більшості регіонів. Водночас уночі в частині областей опадів не прогнозують, а температура залишатиметься помірною.
Температура у більшості областей України все ж буде свідчити про панування весни. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Якою буде погода в Україні 30 березня?
У понеділок, 30 березня, в Україні очікується хмарна погода. Дощі пройдуть у більшості регіонів, однак уночі в північних і більшості західних областей опадів не передбачається. Вітер буде переважно північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 3 – 8 градусів тепла, вдень – 9 – 14 градусів тепла. У західних областях вдень буде прохолодніше – 6 – 11 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі прогнозують 6 – 11 градусів тепла, вдень – 14 – 19 градусів тепла.
У Київській області та столиці також буде хмарно. Вночі опади не очікуються, проте вдень пройде дощ. Вітер буде північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 3 – 8 градусів тепла, вдень – 9 – 14 градусів тепла. У Києві вночі буде 6 – 8 градусів тепла, вдень – 9 – 11 градусів тепла.
Якою буде температура у регіонах України?
Київ +15...+17;
Ужгород +13...+15;
Львів +13...+15;
Івано-Франківськ +12...+14;
Тернопіль +12...+14;
Чернівці +12...+14;
Хмельницький +12...+14;
Луцьк +13...+15;
Рівне +13...+15;
Житомир +15...+17;
Вінниця +15...+17;
Одеса +16...+18;
Миколаїв +17...+19;
Херсон +17...+19;
Сімферополь +16...+18;
Кропивницький +16...+18;
Черкаси +16...+18;
Чернігів +15...+17;
Суми +16…+18;
Полтава +17...+19;
Дніпро +17...+19;
Запоріжжя +18...+20;
Донецьк +19...+21;
Луганськ +18...+20;
Харків +17...+19.
Погода в Україні 30 березня / Карта Укргідрометцентру
Що потрібно знати про погоду найближчими днями?
Начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань розповів, що на початку квітня в Україні очікується похолодання через арктичне вторгнення зі Скандинавії. Активний циклон принесе сильні дощі, грози та можливі опади у вигляді мокрого снігу.
У квітні середня температура становитиме близько 11 градусів тепла, а в Карпатах – 5 – 7 градусів, що є звичним для цієї пори року. За місяць в Україні очікується 30 – 50 міліметрів опадів, у Карпатах – 60 – 90 міліметрів. Це приблизно відповідає нормі або трохи її перевищує (80–120% від звичайного рівня).