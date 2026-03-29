До 20 градусів тепла, але з дощами у деяких регіонах: якою буде погода 30 березня
29 березня, 15:22
До 20 градусів тепла, але з дощами у деяких регіонах: якою буде погода 30 березня

Юлія Харченко

30 березня в Україні переважатиме хмарна погода з дощами у більшості регіонів. Водночас уночі в частині областей опадів не прогнозують, а температура залишатиметься помірною.

Температура у більшості областей України все ж буде свідчити про панування весни. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Дивіться також Аномальне тепло накриє Україну: синоптик розповів, як зміниться погода на вихідних 

Якою буде погода в Україні 30 березня?

У понеділок, 30 березня, в Україні очікується хмарна погода. Дощі пройдуть у більшості регіонів, однак уночі в північних і більшості західних областей опадів не передбачається. Вітер буде переважно північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. 

Температура повітря вночі становитиме 3 – 8 градусів тепла, вдень – 9 – 14 градусів тепла. У західних областях вдень буде прохолодніше – 6 – 11 градусів тепла. На півдні та сході країни вночі прогнозують 6 – 11 градусів тепла, вдень – 14 – 19 градусів тепла. 

У Київській області та столиці також буде хмарно. Вночі опади не очікуються, проте вдень пройде дощ. Вітер буде північного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду. Температура по області вночі становитиме 3 – 8 градусів тепла, вдень – 9 – 14 градусів тепла. У Києві вночі буде 6 – 8 градусів тепла, вдень – 9 – 11 градусів тепла.

Якою буде температура у регіонах України?

  • Київ +15...+17;

  • Ужгород +13...+15;

  • Львів +13...+15;

  • Івано-Франківськ +12...+14;

  • Тернопіль +12...+14;

  • Чернівці +12...+14;

  • Хмельницький +12...+14;

  • Луцьк +13...+15;

  • Рівне +13...+15;

  • Житомир +15...+17;

  • Вінниця +15...+17;

  • Одеса +16...+18;

  • Миколаїв +17...+19;

  • Херсон +17...+19;

  • Сімферополь +16...+18;

  • Кропивницький +16...+18;

  • Черкаси +16...+18;

  • Чернігів +15...+17;

  • Суми +16…+18;

  • Полтава +17...+19;

  • Дніпро +17...+19;

  • Запоріжжя +18...+20;

  • Донецьк +19...+21;

  • Луганськ +18...+20;

  • Харків +17...+19.


Погода в Україні 30 березня / Карта Укргідрометцентру

Що потрібно знати про погоду найближчими днями?

  • Начальник Черкаського обласного центру з гідрометрології Віталій Постригань розповів, що на початку квітня в Україні очікується похолодання через арктичне вторгнення зі Скандинавії. Активний циклон принесе сильні дощі, грози та можливі опади у вигляді мокрого снігу.

  • У квітні середня температура становитиме близько 11 градусів тепла, а в Карпатах – 5 – 7 градусів, що є звичним для цієї пори року. За місяць в Україні очікується 30 – 50 міліметрів опадів, у Карпатах – 60 – 90 міліметрів. Це приблизно відповідає нормі або трохи її перевищує (80–120% від звичайного рівня).