Заморозки на ґрунті та дощі триватимуть: прогноз погоди на 29 квітня
Погода в Україні у середу, 29 квітня, залишатиметься нестійкою та прохолодною. Очікується мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, а вночі зберігатимуться заморозки.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Як зміниться погода 29 квітня?
У середу в Україні збережеться хмарна погода. Вночі опадів не очікується, тоді як вдень місцями можливий невеликий дощ.
Вітер переважно північно-західного напрямку 5 – 10 метрів на секунду.
У нічні години доби в більшості регіонів прогнозують заморозки 0 – 3 градусів тепла. Вдень температура повітря коливатиметься 6 – 11 градусів тепла, але на Закарпатті буде тепліше – до 14 градусів.
У південних областях вночі очікується 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0 – 3, а вдень повітря прогріється до 9 – 14 тепла.
Якою буде температура у великих містах?
- Київ +8...+10;
- Ужгород +11...+13;
- Львів +8...+10;
- Івано-Франківськ +8...+10;
- Тернопіль +8...+10;
- Чернівці +9...+11;
- Хмельницький +8...+10;
- Луцьк +7...+9;
- Рівне +7...+9;
- Житомир +8...+10;
- Вінниця +8...+10;
- Одеса +11...+13;
- Миколаїв +11...+13;
- Херсон +11...+13;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +10...+12;
- Черкаси +8...+10;
- Чернігів +8...+10;
- Суми +7…+9;
- Полтава +8...+10;
- Дніпро +10...+12;
- Запоріжжя +11...+13;
- Донецьк +10...+12;
- Луганськ +10...+12;
- Харків +9…+11.
Погода в Україні на 29 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру
Коли в Україну прийде потепління?
Синоптики повідомляють про підвищення температури повітря на початку травня. У перші дні п'ятого місяця очікується температура +10 – +16 градусів тепла.
Опади у вигляді дощу зменшаться. Однак заморозки в межах 0 – -3 градусів подекуди залишаться.