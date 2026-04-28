24 Канал Новини України Заморозки на ґрунті та дощі триватимуть: прогноз погоди на 29 квітня
28 квітня, 16:50
Заморозки на ґрунті та дощі триватимуть: прогноз погоди на 29 квітня

Діана Подзігун

Погода в Україні у середу, 29 квітня, залишатиметься нестійкою та прохолодною. Очікується мінлива хмарність, місцями невеликі дощі, а вночі зберігатимуться заморозки.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також До Києва повернулась зима: соцмережі пишуть про сніг в деяких районах 

Як зміниться погода 29 квітня?

У середу в Україні збережеться хмарна погода. Вночі опадів не очікується, тоді як вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер переважно північно-західного напрямку 5 – 10 метрів на секунду.

У нічні години доби в більшості регіонів прогнозують заморозки 0 – 3 градусів тепла. Вдень температура повітря коливатиметься 6 – 11 градусів тепла, але на Закарпатті буде тепліше – до 14 градусів.

У південних областях вночі очікується 1 – 6 тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0 – 3, а вдень повітря прогріється до 9 – 14 тепла.

Якою буде температура у великих містах?

  • Київ +8...+10;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +8...+10;
  • Івано-Франківськ +8...+10;
  • Тернопіль +8...+10;
  • Чернівці +9...+11;
  • Хмельницький +8...+10;
  • Луцьк +7...+9;
  • Рівне +7...+9;
  • Житомир +8...+10;
  • Вінниця +8...+10;
  • Одеса +11...+13;
  • Миколаїв +11...+13;
  • Херсон +11...+13;
  • Сімферополь +12...+14;
  • Кропивницький +10...+12;
  • Черкаси +8...+10;
  • Чернігів +8...+10;
  • Суми +7…+9;
  • Полтава +8...+10;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +11...+13;
  • Донецьк +10...+12;
  • Луганськ +10...+12;
  • Харків +9…+11.


Погода в Україні на 29 квітня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Коли в Україну прийде потепління?

Синоптики повідомляють про підвищення температури повітря на початку травня. У перші дні п'ятого місяця очікується температура +10 – +16 градусів тепла.

Опади у вигляді дощу зменшаться. Однак заморозки в межах 0 – -3 градусів подекуди залишаться.

Пов'язані теми:

Дощ
Погода Негода в Україні