Місцями дощі, грози та пориви вітру: прогноз погоди в Україні на 4 серпня

3 серпня 2024, 14:51
Читать новость на русском

Джерело:

Укргідрометцентр

У неділю, 4 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. Водночас синоптики також прогнозують опади.

Небо над Україною буде вкрито хмарами. Дощі та місцями навіть грози очікуються у кількох регіонах. 

Дивіться також Аномальна спека б'є історичні рекорди: температура в Україні значно перевищила норму

Якою буде погода в Україні 

Синоптики прогнозують, що вночі в Чернігівській та Сумській областях пройдуть значні дощі. Натомість вдень у західних, Житомирській та Київській областях подекуди невеликий дощ.

Крім цього, вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, у південних областях місцями вітер з поривами 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі +17...+22 градуси, в західних та північних областях +12...+17 градусів, а вдень +22...+27 градусів, у південно-східній частині України температура повітря прогріється до +27...+32 градусів.

Якою буде погода на Київщині

У столиці та області також передбачають мінливу хмарність. Крім цього, вночі в області очікується помірний, вдень місцями невеликий дощ, подекуди гроза. Натомість у Києві опадів не прогнозують.

Вітер переважно північно-західний️, 5 – 10 метрів за секунду. Температура повітря на Київщині вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів. У Києві вночі очікують +15...+17 градусів, а вдень +23...+25 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах

  • Київ +24...+26
  • Ужгород +24...+26
  • Львів +23...+25
  • Івано-Франківськ +23...+25
  • Тернопіль +23...+25
  • Чернівці +24...+26
  • Хмельницький +23...+25
  • Луцьк +23...+25
  • Рівне +23...+25
  • Житомир +23...+25
  • Вінниця +24...+26
  • Одеса +27..+29
  • Миколаїв +27...+29
  • Херсон +27..+29
  • Сімферополь +29..+31
  • Кропивницький +24...+26
  • Черкаси +24...+26
  • Чернігів +24...+26
  • Суми +23...+25
  • Полтава +24...+26
  • Дніпро +26...+28
  • Запоріжжя +29...+31
  • Донецьк +28...+30
  • Луганськ +28...+30
  • Харків +27...+29


Прогноз погоди на 4 серпня / Укргідрометцентр

Автор: Вікторія Кульженко