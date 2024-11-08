Дощі та мороз в кількох регіонах: прогноз погоди в Україні на 9 листопада
У п'ятницю, 9 листопада, в Україні буде чи не весь спектр погодних явищ – синоптики прогнозують туман, мороз, дощ. Утім, в різних регіонах країни слід чекати на різні умови.
Прогноз погоди на 9 листопада передає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Відповідно до прогнозу, найтепліше буде на Закарпатті.
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Якою буде погода 9 листопада
Хмарно з проясненнями, у південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. У західних та місцями північних областях вночі та вранці туман.
Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +1...+6, у західних областях від +2 до -3, вдень +4...+9. На Закарпатті та півдні країни до +12 градусів.
Прогноз погоди на 9 листопада у Києві та в столичному регіоні
Тут також має бути хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі +1...+6 градусів, удень +4...+9, у Києві вночі +3...+5, вдень +6...+8 градусів.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Вночі та вранці 9 листопада у західних областях туман, видимість 200 – 500 метрів, оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Де буде туман 9 листопада / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +6...+8
- Ужгород +9...+11
- Львів +6...+8
- Івано-Франківськ +6...+8
- Тернопіль +6...+8
- Чернівці +6...+8
- Хмельницький +6...+8
- Луцьк +6...+8
- Рівне +6...+8
- Житомир +6...+8
- Вінниця +7...+9
- Одеса +9...+11
- Миколаїв +8...+10
- Херсон +9...+11
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +7...+9
- Черкаси +7...+9
- Чернігів +6...+8
- Суми +7...+9
- Полтава +7...+9
- Дніпро +8...+10
- Запоріжжя +8...+10
- Донецьк +7...+9
- Луганськ +6...+8
- Харків +7...+9
Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / Укргідрометцентр