Дощі та мороз в кількох регіонах: прогноз погоди в Україні на 9 листопада

У п'ятницю, 9 листопада, в Україні буде чи не весь спектр погодних явищ – синоптики прогнозують туман, мороз, дощ. Утім, в різних регіонах країни слід чекати на різні умови.

Прогноз погоди на 9 листопада передає 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Відповідно до прогнозу, найтепліше буде на Закарпатті.

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Якою буде погода 9 листопада

Хмарно з проясненнями, у південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. У західних та місцями північних областях вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний (у західних областях південно-східний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +1...+6, у західних областях від +2 до -3, вдень +4...+9. На Закарпатті та півдні країни до +12 градусів.

Прогноз погоди на 9 листопада у Києві та в столичному регіоні

Тут також має бути хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +1...+6 градусів, удень +4...+9, у Києві вночі +3...+5, вдень +6...+8 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Вночі та вранці 9 листопада у західних областях туман, видимість 200 – 500 метрів, оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Де буде туман 9 листопада / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +6...+8

Ужгород +9...+11

Львів +6...+8

Івано-Франківськ +6...+8

Тернопіль +6...+8

Чернівці +6...+8

Хмельницький +6...+8

Луцьк +6...+8

Рівне +6...+8

Житомир +6...+8

Вінниця +7...+9

Одеса +9...+11

Миколаїв +8...+10

Херсон +9...+11

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +7...+9

Черкаси +7...+9

Чернігів +6...+8

Суми +7...+9

Полтава +7...+9

Дніпро +8...+10

Запоріжжя +8...+10

Донецьк +7...+9

Луганськ +6...+8

Харків +7...+9



Прогноз погоди в Україні на 9 листопада / Укргідрометцентр