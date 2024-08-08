Мінлива хмарність та місцями дощі: прогноз погоди в Україні на 9 серпня
Джерело:Укргідрометцентр
У п'ятницю, 9 серпня, очікується мінлива хмарність. Крім цього, майже по всій території нашої держави можуть пройти короткочасні дощі.
Синоптики прогнозують, що у цей день небо над Україною буде вкрито хмарами. Подекуди можуть пройти грози.
Дивіться також Уже незабаром дощі та грози накриють більшість областей України
Якою буде погода в Україні
Вночі на крайньому заході країни, вдень в західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській областях можливі короткочасні дощі, а подекуди навіть грози. Водночас на решті територій без опадів.
Крім цього, вітер буде змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду.
Температура повітря вночі підніметься до +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів, в західних областях +21...+26 градусів; на півдні країни вночі +16...+21 градус, вдень +28...+33 градуси; на високогір'ї Карпат вночі +9...+14 градусів, вдень +16...+21 градус.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області також прогнозують мінливу хмарність. Вночі опадів не передбачають, вдень місцями по області пройде короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Температура у Київській області вночі буде +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів. Натомість у Києві вночі очікується +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів
Якою буде погода в обласних центрах
Київ +25...+27
Ужгород +23...+25
Львів +23...+25
Івано-Франківськ +23...+25
Тернопіль +23...+25
Чернівці +24...+26
Хмельницький +23...+25
Луцьк +23...+25
Рівне +23...+25
Житомир +23...+25
Вінниця +27...+29
Одеса +28..+30
Миколаїв +30...+32
Херсон +30..+32
Сімферополь +30...+32
Кропивницький +28...+30
Черкаси +27...+29
Чернігів +26...+28
Суми +25...+27
Полтава +26...+28
Дніпро +27...+29
Запоріжжя +29...+31
Донецьк +29...+31
Луганськ +27...+29
Харків +26...+28