Україну накриють дощі і знову повернеться мокрий сніг

Найближчими днями в Україні суттєво зміниться погода. У більшості областей синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг.

Метеорологи зазначають, що у неділю, 4 квітня, буде волога погода. По всій території країни варто очікувати дощі.

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Протягом доби – "плюсова" температура

Температура повітря вночі становитиме +1...+5 градусів. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться від +6 до +12 градусів.

Найтепліше буде у Херсонській та Запорізькій областях, найхолодніше – у західних регіонах.

Сніг в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці попередила, що завтра, 2 квітня, в Україну прийде сніг.

За її словами, похолодання викличе потужний холодний атмосферний фронт з півночі Європи.

Де фронт там і опади. Тому у більшості областей України у зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікуються мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини та снігові замети. У південній частині сніг перемішуватиметься із дощем, що провокуватиме обмерзання,

– зазначила метеорологиня.

Вона також додала, що температура повітря найближчої ночі різко знизиться. Вдень також варто очікувати похолодання.