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24 Канал Новини України Частину України накриють дощі, а в іншій буде спека: прогноз погоди на 12 липня
11 липня, 16:24
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Частину України накриють дощі, а в іншій буде спека: прогноз погоди на 12 липня

Дар'я Смородська

У суботу, 12 липня, погода в Україні буде місцями дощовою, деякі області накриють грози. Водночас на Південному Сході температура повітря буде вищою за 30 градусів тепла.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні в суботу?

Синоптики повідомляють, що 12 липня на більшості території України прогнозується мінлива хмарність. Короткочсні дощі з грозами можуть пройти на Лівобережжі та вдень у західних областях. На ці території впливатимуть атмосферні фронти. В інших регіонах формуватиметься поле підвищеного тиску, тому погода буде без опадів. Цього дня спостерігатиметься слабки вітер змінних напрямків. 

Температура повітря на Заході, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі сягатиме +12…+17 градусів, а вдень – від 22 до 27градусів тепла. У південно-східній частині вночі очікується 21-26 градусів тепла, а вдень в цих областях буде спекотно – стовпчики термометрів показуватимуть +35…+38 градусів. На решті території вночі буде 15 – 20 градусів тепла, а  вдень від 28 до 33 градусів тепла.

Яка температура буде в обласних центрах?

  • Київ +25…+27;
  • Ужгород +22…+24;
  • Львів +22…+24;
  • Івано-Франківськ +23…+25;
  • Тернопіль +22…+24;
  • Чернівці +23…+25;
  • Хмельницький +23…+25;
  • Луцьк +22…+24;
  • Рівне +23…+25;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +25…+27;
  • Одеса +30…+32;
  • Миколаїв +31…+33;
  • Херсон +34…+36;
  • Сімферополь +30…+32;
  • Кропивницький +29…+31;
  • Черкаси +26…+28;
  • Чернігів +26…+28;
  • Суми +28…+30;
  • Полтава +30…+32;
  • Дніпро +31…+33;
  • Запоріжжя +35…+37;
  • Донецьк +31…+33;
  • Луганськ +34…+36;
  • Харків +31… +33.


Прогноз погоди на 12 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, за інформацією синоптиків, у західних областях оголошено жовтий рівень небезпеки через значні зливи. Негода може спричинити вихід річок з берегів і як наслідок – підтоплення вулиць.