Від +21 до +34, палюче сонце та грози: якою буде погода у перші вихідні серпня

5 серпня 2022 , 10:59
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Джерело:

Укргідрометцентр

На вихідних в Україну повернеться справжня літня спека. Стовпчики термометрів знову покажуть +30…+32 градуси тепла.

Як повідомили синоптики, період дощів та негоди відступає. Найближчими днями в Україні триматиметься спекотна погода.

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Погода у перші вихідні серпня буде спекотною

У суботу, 6 серпня, на всій території України очікується спекотна сонячна погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +33 градусів за Цельсієм, а на Закарпатті – до +34. Опадів не прогнозується.


Прогноз погоди на 6 серпня / Скриншот Укргідрометцентр

А от у неділю, 7 серпня, західні та північні регіони накриють дощі з грозами, в цих регіонах очікується похолодання до +21+23 градусів, у решті областей – на сході та півдні країни – триматиметься спека.


Прогноз погоди на 7 серпня / Скриншот Укргідрометцентр

Яку обіцяють погоду в серпні: коротко

  • Середню місячну температуру повітря прогнозують в межах 20 – 25 градусів тепла.
  • В Карпатах буде в середньому +17...+19.
  • Щодо кількості опадів, то вона становитиме 30 – 69 міліметрів. На Прикарпатті, Закарпатті та горах Криму 70 – 97 міліметрів.

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Автор: Анастасія Лукашевська