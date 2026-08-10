Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Спека до +33, але з грозами у деяких регіонах: якою буде погода в Україні 11 серпня
10 серпня, 15:23
2

Спека до +33, але з грозами у деяких регіонах: якою буде погода в Україні 11 серпня

Юлія Харченко

У вівторок, 11 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, тоді як у більшості регіонів буде сухо.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода в Україні?

За прогнозом, вітер буде переважно південно-західним, 7 – 12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме +13 – 18 градусів, а в південній частині країни місцями буде тепліше – до +22 градусів. Вдень по Україні очікується +26 – 31 градусів. 

На заході та півночі вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. В інших регіонах істотних опадів не прогнозують. 

На Київщині також буде мінлива хмарність. Вночі опадів не очікується, а вдень місцями пройде короткочасний дощ, по області можлива гроза. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме +13 – 18 градусів, вдень – +26 – 31 градусів. У Києві вночі очікується +16 – 18 градусів, а вдень повітря прогріється до +28 – 30 градусів.

Яка температура повітря в обласних центрах?

  • Київ +27…+29;
  • Ужгород +30…+32;
  • Львів +25…+27;
  • Івано-Франківськ +26…+28;
  • Тернопіль +26…+28;
  • Чернівці +30…+32;
  • Хмельницький +25…+27;
  • Луцьк +22…+24;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +25…+27;
  • Вінниця +27…+29;
  • Одеса +26…+28;
  • Миколаїв +31…+33;
  • Херсон +30…+32;
  • Сімферополь +28…+30;
  • Кропивницький +29…+31;
  • Черкаси +29…+31;
  • Чернігів +26…+28;
  • Суми +26…+28;
  • Полтава +28…+30;
  • Дніпро +29…+31;
  • Запоріжжя +30…+32;
  • Донецьк +30…+32;
  • Луганськ +30…+32;
  • Харків +27…+29.


Погода в Україні на 11 серпня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, наступного тижня в Україні очікується стабілізація погоди та поступове зниження температури. Після спеки до +34…+36 градусів у понеділок – вівторок, із середи переважатиме суха погода, а вдень температура здебільшого становитиме +22…+31 градусів. У неділю на заході можливі короткочасні дощі та грози.

Пов'язані теми:

Спека
Погода