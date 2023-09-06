Спека спала, але все ще тепло: прогноз погоди в Україні на 7 вересня

6 вересня 2023, 17:47
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Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики прогнозують в Україні 7 вересня мінливу хмарність, проте опади очікуються лише у деяких областях. Водночас температура повітря трохи знизиться, тож літня спека відступить.

В Україні розпочалась календарна осінь, тож тепер вона буде відчутна і у повітрі. Спека спаде, проте надворі все ще буде тепло.

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Якою буде погода в Україні 7 вересня

У четвер очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Лише вдень у Донецькій та Луганській областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Суттєво температура знизиться вночі – до +10...+15, на північному сході країни очікують +7...+12, а у південних регіонах – +14...+19. Вдень усе ще буде тепло, проте неймовірної спеки не очікується: вдень +20...+25, а на  Півдні – +23...+28.

Водночас у Карпатах вночі буде +5…+10, а вдень +16...+21.

Якою буде погода у столиці та в області

На Київщині теж мінлива хмарність, без опадів. Вітер так само північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+12 градусів, удень +22...+24 градусів. У Києві вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +24...+24
  • Ужгород +24...+26
  • Львів +23...+25
  • Івано-Франківськ +21...+23
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +23...+25
  • Луцьк +22...+24
  • Рівне +22...+24
  • Житомир +22...+24
  • Вінниця +23...+25
  • Одеса +25..+27
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +25...+27
  • Сімферополь +25...+27
  • Кропивницький +24...+26
  • Черкаси +23...+25
  • Чернігів +21...+23
  • Суми +19...+21
  • Полтава +21...+23
  • Дніпро +23...+25
  • Запоріжжя +24...+26
  • Донецьк +22...+24
  • Луганськ +22…+24
  • Харків +21…+23


Прогноз погодив  Україні на 7 вересня / Укргідрометцентр

Автор: Вікторія Кульженко