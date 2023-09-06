Спека спала, але все ще тепло: прогноз погоди в Україні на 7 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики прогнозують в Україні 7 вересня мінливу хмарність, проте опади очікуються лише у деяких областях. Водночас температура повітря трохи знизиться, тож літня спека відступить.
В Україні розпочалась календарна осінь, тож тепер вона буде відчутна і у повітрі. Спека спаде, проте надворі все ще буде тепло.
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Якою буде погода в Україні 7 вересня
У четвер очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Лише вдень у Донецькій та Луганській областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі.
Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Суттєво температура знизиться вночі – до +10...+15, на північному сході країни очікують +7...+12, а у південних регіонах – +14...+19. Вдень усе ще буде тепло, проте неймовірної спеки не очікується: вдень +20...+25, а на Півдні – +23...+28.
Водночас у Карпатах вночі буде +5…+10, а вдень +16...+21.
Якою буде погода у столиці та в області
На Київщині теж мінлива хмарність, без опадів. Вітер так само північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +14...+12 градусів, удень +22...+24 градусів. У Києві вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +24...+24
- Ужгород +24...+26
- Львів +23...+25
- Івано-Франківськ +21...+23
- Тернопіль +22...+24
- Чернівці +21...+23
- Хмельницький +23...+25
- Луцьк +22...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +22...+24
- Вінниця +23...+25
- Одеса +25..+27
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +25...+27
- Сімферополь +25...+27
- Кропивницький +24...+26
- Черкаси +23...+25
- Чернігів +21...+23
- Суми +19...+21
- Полтава +21...+23
- Дніпро +23...+25
- Запоріжжя +24...+26
- Донецьк +22...+24
- Луганськ +22…+24
- Харків +21…+23