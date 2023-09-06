Спека спала, але все ще тепло: прогноз погоди в Україні на 7 вересня

Синоптики прогнозують в Україні 7 вересня мінливу хмарність, проте опади очікуються лише у деяких областях. Водночас температура повітря трохи знизиться, тож літня спека відступить.

В Україні розпочалась календарна осінь, тож тепер вона буде відчутна і у повітрі. Спека спаде, проте надворі все ще буде тепло.

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Якою буде погода в Україні 7 вересня

У четвер очікується мінлива хмарність, проте без опадів. Лише вдень у Донецькій та Луганській областях місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі.

Вітер північно-західний з переходом на північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Суттєво температура знизиться вночі – до +10...+15, на північному сході країни очікують +7...+12, а у південних регіонах – +14...+19. Вдень усе ще буде тепло, проте неймовірної спеки не очікується: вдень +20...+25, а на Півдні – +23...+28.

Водночас у Карпатах вночі буде +5…+10, а вдень +16...+21.

Якою буде погода у столиці та в області

На Київщині теж мінлива хмарність, без опадів. Вітер так само північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +14...+12 градусів, удень +22...+24 градусів. У Києві вночі +12...+14 градусів, удень +24...+26 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +24...+24

Ужгород +24...+26

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +22...+24

Чернівці +21...+23

Хмельницький +23...+25

Луцьк +22...+24

Рівне +22...+24

Житомир +22...+24

Вінниця +23...+25

Одеса +25..+27

Миколаїв +25...+27

Херсон +25...+27

Сімферополь +25...+27

Кропивницький +24...+26

Черкаси +23...+25

Чернігів +21...+23

Суми +19...+21

Полтава +21...+23

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +24...+26

Донецьк +22...+24

Луганськ +22…+24

Харків +21…+23



Прогноз погодив Україні на 7 вересня / Укргідрометцентр