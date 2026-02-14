Значні опади та небезпечна ожеледиця: яка погода буде в Україні 15 лютого

У неділю, 15 лютого, погода в Україні буде хмарною та морозною. Синоптики попередили, що подекуди можуть бути значні й помірні опади.

Про це пише Укргідрометцентр.

Яка погода буде 15 лютого?

Сонце цього дня майже не з'являтиметься з-за хмар. В багатьох областях будуть опади. Зокрема прогнозуються сніг та мокрий сніг у західних та Вінницькій областях вночі, а в денні години така ж погода прогнозується на Заході та Півночі. Опади будуть значні. Також буде налипання мокрого снігу, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця.

Вітер переважно дутиме зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а в Карпатах пориви посилюватимуться 15 – 20 метрів за секунду. Вночі та вдень температура повітря сягатиме від 1 до 6 градусів морозу. У північній частині може похолоднішати до 4 – 9 градусів морозу.

На решті території вночі опадів не прогнозують, але вранці та вдень помірний дощ та мокрий сніг може бути в Черкаській та Полтавській областях. А на півдні та південному заході країни вночі та вранці прогнозують туман та вітер силою 7 – 12 метрів на секунду. На Півдні країни вдень поривисягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі та вдень очікується від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Тепліше буде на Південному Сході, де вдень пронозують від 3 до 8 градусів тепла, а в Криму – аж до 14 градусів з позначкою "плюс".

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ -3…-1;

Ужгород +4…+6;

Львів -4…-2;

Івано-Франківськ -3…-1;

Тернопіль -4…-2;

Чернівці -3…-1;

Хмельницький -3…-1;

Луцьк -4…-2;

Рівне -4…-2;

Житомир -4…-2;

Вінниця -3…-1;

Одеса +7…+9;

Миколаїв +5…+7;

Херсон +6…+8;

Сімферополь +11…+13;

Кропивницький +4…+6;

Черкаси +0…+2;

Чернігів -3…-1;

Суми -1…+1;

Полтава +2…+4;

Дніпро +4…+6;

Запоріжжя +4…+6;

Донецьк +3…+5;

Луганськ +2…+4;

Харків +3…+5.



Погода в Україні на 15 лютого / Карта Укргідрометцентру

Яка погода буде в Україні найближчим часом?