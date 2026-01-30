До України повертаються морози, сніг та ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня

Погода в Україні у суботу, 31 січня, буде хмарною з проясненнями. У деяких областях очікуються морози.

Також подекуди можлива ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Дивіться також Морози до -25 градусів: яка погода буде в Києві після закінчення "енергетичного перемир'я"

Якою буде погода в Україні?

У західних, північних та Вінницькій областях доба мине без опадів. Температура повітря вночі становитиме 12-17 градусів морозу, вдень – від -9 до -14 градусів, на Закарпатті протягом доби стовпчики термометрів показуватимуть від -3 морозу до +2 тепла.

На решті території країни можливий сніг, на південному сході країни – сніг з дощем. Тоді як у південних, більшості центральних та Харківській областях очікується ожеледь та налипання мокрого снігу.

Температура протягом доби коливатиметься від -5 до -10 градусів, у Приазов'ї та на Луганщині – від -3 морозу до +2 тепла, в Криму – від +1 до +6 градусів тепла. Вітер буде північно-східним, подекуди північним зі швидкістю до 7-12 метрів за секунду, на північному сході країни місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Яка температура буде в українських містах?

Київ -12…-10;

Ужгород -1…+1;

Львів -10…-8;

Івано-Франківськ -10…-8;

Тернопіль -10…-8;

Чернівці -10…-8;

Хмельницький -12…-10;

Луцьк -12…-10;

Рівне -12…-10;

Житомир -12…-10;

Вінниця -12…-10;

Одеса -7…-5;

Миколаїв -8…-6;

Херсон -1…+1;

Сімферополь +3…+5;

Кропивницький -10…-8;

Черкаси -12…-10;

Чернігів -12…-10;

Суми -10…-8;

Полтава -10…-8;

Дніпро -8…-6;

Запоріжжя -1…+1;

Донецьк 0…+2;

Луганськ 0…+2;

Харків -8…-6.



Прогноз погоди на 31 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини