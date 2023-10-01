Коли у жовтні чекати різке похолодання: що прогнозують синоптики

Теплий вересень минув з незначними опадами й коливаннями температур. Жовтень відразу принесе різке похолодання українцям й накриє деякі регіони дощем.

Втім, не варто відразу засмучуватися, що жовтень буде холодним і дощовим. Синоптики прогнозують, що, порівняно з погодою минулих років, серйозних змін не буде.

Актуально Жовтень принесе не тільки погодні зміни: чого слід очікувати з 1 жовтня

Жовтень почнеться з похолодання

Новий тиждень принесе українцям дощі з грозами й суттєве похолодання. Так, вже 1 жовтня синоптики прогнозують короткочасні опади майже по всій території України, окрім Заходу, Житомирської, Вінницької, Київської, Одеської та Миколаївської областей.

1 жовтня, у зв'язку із проходженням слабо вираженого холодного фронту, в Україні місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів на секунду,

– зазначив Ігор Кібальчич.

Від першого дня жовтня значне похолодання відчують жителі західних областей. Там стовпчики термометрів опустяться на кілька градусів – у регіоні прогнозують +17...+19 градусів. У Волинській, Чернівецькій і Житомирській областях буде ще прохолодніше – близько +16...+18 градусів.

Температура продовжуватиме знижуватися у перший тиждень жовтня. Якщо на Заході похолодання відчули вже, то жителі інших областей – приблизно з 4 жовтня. Синоптики прогнозують, що стовпчики термометрів затримаються на позначці +20…+22 вдень.Варто враховувати, що на Півночі та Заході зниження температури може бути більш відчутним. Тим часом на Півдні – не таким значним. Там ще можуть залишатися високі значення.

Загалом, за прогнозом Кібальчича, температура на початку жовтня знизиться на 4 – 7 градусів, але вдень знову приходитиме у норму. Опади, якщо і прогнозуються у першій декаді місяця, то короткочасні.

У другій половині жовтня, після 18 – 20 жовтня, спостерігатиметься поступове підвищення температури повітря. Втім, збільшиться кількість опадів та хмарність.

При цьому, бабине літо настане у другій половині місяця, проте його тривалість поки що визначити складно,

– наголосив синоптик.