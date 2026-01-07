Повільне зростання, битва за таланти та ШІ: що чекає на IT-сферу в Україні в 2026 році

Український ІТ-сектор заходить у 2026 рік у режимі, який більше схожий на доведення до ладу того, що почалося у 2022 – 2024, ніж на повернення до інерційного зростання. У компаній є нові проєкти, але швидкість приросту стримує і глобальна економіка, і війна як фактори ризику для нових клієнтів.

Прогнози не обіцяють швидкого відновлення темпів, навіть попри прогнозоване глобальне зростання витрат на ІТ. Питання стає не лише в тому, чи оживе попит, а в тому, які сегменти виростуть першими – і чи встигнуть українські компанії під них перебудувати портфель та експертизу.

На ринку праці немає дефіциту людей взагалі, але є дефіцит фахівців з конкретними компетенціями: доменні знання, AI-напрями, data, MLOps, кібербезпека, хмари, архітектура, міжнародні продажі та частина керівних ролей. Паралельно закріплюється гібридний формат роботи й змінюється логіка фізичної присутності: офіси стають інструментом для команд і клієнтів, а не посадковою нормою. ШІ ж уже переходить у статус базової технології для операційної ефективності.

Про погляд представників IT-ринку на 2026 рік читайте в матеріалі 24 Каналу, який допомогли підготувати:

Ярина Возняк – керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера (Lviv IT Cluster);

Дмитро Софина – CEO R&D Center WINSTARS.AI ;

а також команда GlobalLogic.

Що може змінитися у 2026 році?

У коментарі 24 Каналу IT-компанія GlobalLogic зазначає, що продовжує залучати нові проєкти, втім, зростання повільніше, ніж до 2022 року. Передусім, через глобальну економічну ситуацію. Компанія прив’язує динаміку залучення до стану індустрій, з якими працюють клієнти:

Ми розвʼязуємо бізнес-завдання на перетині індустріальної та технологічної експертизи, а тому залучення нових проєктів прямо залежить від стану галузі партнера.

Водночас для Львівського ІТ Кластера 2026 рік – це рік продовження адаптації бізнес-моделей. Ярина Возняк, керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера, у коментарі 24 Каналу формулює це так: "З огляду на динаміку 2025 року, 2026 рік для української ІТ-галузі – це рік продовження та, ймовірно, спроб фіналізації структурної адаптації". Возняк додає, що швидкого відновлення темпів очікувати не варто.

Ярина Возняк керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера На швидке відновлення зростання розраховувати не варто, усе залежить від "проробленої домашньої роботи" у плані переходу від фази реактивних рішень до більш системної перебудови бізнес-моделей: диверсифікації портфеля клієнтів, зануреності в експертність у конкретних нішах та фокусу на операційній ефективності.

На рівні попиту вона фіксує змішану картину – попит з боку замовників залишається стриманим, хоча в окремих сегментах спостерігається пожвавлення. Глобальний прогноз зростання існує, але він не означає автоматичного полегшення для всіх. Возняк наводить, що за оцінками Gartner, у 2026 році світові витрати на ІТ зростуть на 9,8% і вперше перевищать 6 трильйонів доларів, однак це зростання буде нерівномірним.

Співрозмовниця уточнює, де очікується основний приріст: це в data center infrastructure, AI-інфраструктурі та пристроях, тоді як класичне програмне забезпечення та ІТ-послуги відновлюватимуться повільніше. Висновок про наслідки для компаній із "традиційним" фокусом такий: "Не всі сегменти ІТ-ринку однаково виграють від глобального пожвавлення, а компанії з фокусом на традиційний сервісний софт залишатимуться під тиском".

Дмитро Софина, CEO у WINSTARS.AI, цю саму тенденцію описує через поведінку міжнародних клієнтів і процес прийняття рішень.

Дмитро Софина CEO WINSTARS.AI Ключові виклики для українського IT у 2026 році – це обережність міжнародних замовників, довші цикли ухвалення рішень та конкуренція за висококваліфікованих фахівців, особливо у сфері ШІ, кібербезпеки та хмарних технологій.

Що буде з експортом та географією?

2025-й Львівський ІТ Кластер описує як рік стабілізації обороту на тлі складної експортної динаміки.

Ярина Возняк керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера На цьому тлі українська техіндустрія у 2025 році демонструє стабілізацію обороту – згідно з прогнозом аналітиків IT Research Ukraine очікуємо на рівні $7,47–7,56 мільярдів за підсумками року. Водночас ключовим викликом залишається сталість експортного виторгу.

Для США як ключового партнера фіксується зміна траєкторії після двох років падіння – після двох років поспіль скорочення експорту ІТ-послуг до основного партнера США (близько -10% у 2023 та -9% у 2024), у 2025 році відбулося припинення різкого падіння. Це частково пов’язано з внутрішніми політичними змінами у США та поступовою адаптацією бізнесу до нових умов.

ЄС у цій картині виглядає стабільнішим і потенційно змінює баланс експорту.

"Паралельно ринок ЄС демонструє більш стабільну траєкторію. За підсумками 2025 року сукупний експорт комп’ютерних послуг до країн ЄС може вперше з 2019 року перевищити експорт до США, що створює підґрунтя для подальшої географічної диверсифікації", – каже Возняк. Прогноз на 2026-й такий: "Компанії, ймовірно, активніше працюватимуть саме з ринками ЄС та країнами MENA (Ближній Схід та північна Африка)".

Паралельно компанії, що працюють з глобальними клієнтами, прямо говорять про війну як фактор, який ускладнює залучення нових партнерів навіть при збереженні результативності команд. У GlobalLogic це формулюють так:

Також впливає війна в Україні: інженери GlobalLogic зберігають довоєнний рівень ефективності й наші постійні клієнти про це знають. Але залучати нових партнерів – складніше, оскільки вони побоюються ризиків.

Які зміни у найманні фахівців стануться у 2026 році?

GlobalLogic описують ринок 2025 року як такий, де компаніям легше закривати масові технологічні запити, але важче – спеціалізовані й доменні. Вони підкреслюють незмінність підходу до рекрутингу:

Що ж до спеціалістів, то GlobalLogic ніколи не припиняли залучати нових фахівців. У 2025 році ринок залишався ринком компаній, а не кандидатів: ми бачимо високу кількість спеціалістів у generic стеках і закрити позицію не є викликом.

Водночас ключова складність – у верхньому сегменті компетенцій – складніше знаходити висококваліфікованих спеціалістів з експертизою в профільних доменах, зокрема й повʼязаних з ШІ. Подібна тенденція зберігатиметься й у 2026 році.

Возняк підкріплює цю логіку цифрами й деталями про наймання:

З погляду доступу до талантів, українські компанії мають широкий пул робочої сили – понад 300 тисяч українських ІТ-спеціалістів в Україні та за кордоном.

Наймання стало мультигеографічним – понад половина компаній наймають одночасно на внутрішньому та зовнішніх ринках. Медіана доходу українських ІТ-спеціалістів згідно з IT Research: Salary Report зросла порівняно з 2024-м і становить 2 700 доларів, у технічних спеціалістів 4 380 доларів (для порівняння – за останніми даними Держстату, у жовтні 2025 року середня заробітна плата працівників в Україні становила 26 913 грн). Возняк одразу уточнює, що це не означає повної відсутності проблем із найманням.

Ярина Возняк керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера За результатами повної версії дослідження IT Research Ukraine 2025, у третини опитаних компаній зріс cost per hire, а у 2025 році роботодавці натрапляли на труднощі у закритті окремих ролей – наприклад у напрямах AI, Data Engineering, MLOps та Advanced Tech.

Представниця Львівського IT Кластеру також додає перелік, який виходить за межі суто інженерних позицій: "Також компанії відзначали складність пошуку Sales Manager’ів для міжнародних ринків, Full-Stack інженерів, архітекторів технічних рішень, а окремо – hard-to-fill керівних позицій та частини адміністративних ролей".

У WINSTARS.AI описують зміну вимог до спеціалістів як частину трансформації ринку праці:

Ринок праці не скорочується, але трансформується: зростає попит на мультидисциплінарних інженерів і гнучкі формати співпраці.

Команди, офіси й дистанційка

У GlobalLogic кажуть про масштабну міжнародну присутність, і її далі планують розвивати там, де є інженерний ресурс і потреба:

GlobalLogic уже представлені в 10 країнах Європи. Ми плануємо розширювати фізичну присутність у світі там, де є велика кількість інженерів і відповідна потреба.

Окремий акцент компанії – на фронт-офіси для роботи з клієнтами. Тут планується відкривати більше представницьких фронт-офісів у світі, щоби проводити зустрічі з клієнтами, вести перемовини тощо.

В Україні компанія не планує розширення офісів і пояснює це зміною моделі роботи:

Після COVID-19 і початку повномасштабного вторгнення у команд закріпився гібридний режим роботи.

У команді додають важливу деталь про структуру залучення людей і наслідки для простору: "Більшість фахівців залучені в змішаному режимі, тому компанія переглядає концепцію фізичного простору в цілому". І конкретизують, як змінилася потреба – якщо раніше на сто людей потрібні були сто місць в офісі, то зараз немає такої потреби, а відповідно – і необхідності розширювати фізичну присутність.

У разі потреби працює інший формат – розгортається мережа міні-офісів у містах, де немає основних хабів GlobalLogic.

Щодо статистики по ринку Возняк описує 2025-й без різких хвиль: "У 2025 році український ІТ-ринок в цілому показав стриманий темп – без гіперрозширень штату, але й без масових хвиль скорочень, які ми спостерігали у 2023-2024".

Зріз по чисельності Возняк наводить такий: 38% опитаних компаній в Україні збільшили чисельність, 35% залишили без змін, 27% скоротили, для порівняння за кордоном українські компанії – 41% зростали по людях, 45% без змін, 14% скорочували. І по планах на наймання – 54% опитаних компаній планують у найближчий рік утримати обсяги найму, 38% – збільшити; системних скорочень не очікується (лише 3% допускають їх посилення).

Щодо офісів, у Львівському IT Кластері наводять повну картину руху у 2025-му: "У 2025 році 27% компаній відкрили нові представництва (23% – за кордоном, 4% – в Україні), 19% закрили офіси (13% – за кордоном, 6% – в Україні)". Декларовані плани на 2026: фіксація присутності та точкові розширення – лише 8% опитаних CEO планують відкриття нових офісів у 2026 році, переважно за кордоном, водночас 85% не планують закривати наявні офіси.

Возняк також додає про великих гравців і структуру зайнятості.

Ярина Возняк керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера Варто зазначити що окремі великі гравці – як продуктові, так і сервісні – демонстрували активне зростання. За даними DOU, у п'ятдесятці великих компаній уперше за роки повномасштабного вторгнення зафіксовано стабільність чисельності, а частина нарощувала команди двозначними темпами.

Ці процеси видно й у даних дослідження IT Research Ukraine 2025, наголошує Возняк: цьогоріч суттєво зросла частка фахівців, зайнятих у великих компаніях 1 000+ спеціалістів, перевищивши показник 2023 та 2024 років – 45.3% українських ІТ-спеціалістів залучені до роботи у великих компаніях. Її підсумок по цьому блоку звучить так – компанії переважно утримують масштаби, оптимізують структуру та інвестують у ключові ролі та експертизу.

У WINSTARS.AI власний підхід до присутності описують без прив’язки до кількості локацій: компанія не планує скорочень. "Навпаки, ми продовжуємо інвестувати в R&D в Україні та паралельно розширюємо міжнародну присутність у Центральній Європі та США", – каже Софина, пояснюючи це тим, що для них важливіше не кількість офісів, а близькість до клієнтів і доступ до сильних інженерних команд.

ШІ та бізнес-процеси: що зміниться у 2026?

GlobalLogic виносить ШІ у центр внутрішніх змін 2026 року:

У 2026 році ми плануємо надалі розвивати нашу ШІ-експертизу та рішення, як-то VelocityAI. Для цього потрібні ґрунтовні внутрішні трансформації та навчання на всіх рівнях: від базового для всіх спеціалістів (зокрема й не технічних підрозділів), до поглибленого – для інженерів, які безпосередньо займаються розробкою систем ШІ.

Компанія дає такий вимірюваний ефект інтеграції ШІ у розробку: "Наразі проєктні команди, яким вдалося комплексно інтегрувати ШІ на всіх етапах SDLC, вже досягли оптимізації процесів на 20 – 40%. Ми прагнемо досягти 50%".

Возняк описує ШІ як масовий напрям інвестицій, але з різною глибиною впровадження. Вона говорить, що українські ІТ-компанії активно інвестують у внутрішні трансформації, оптимізацію процесів та технології – зокрема ШІ-рішення. Співрозмовниця додає про масштаб змін у 2025-му:

За даними повної версії IT Research Ukraine 2025, понад половина опитаних компаній у 2025 році впроваджували нові інструменти або інноваційні рішення.

Найпоширеніші напрями вона називає такі: ШI-асистенти, автоматизація окремих процесів, запуск нових продуктів і сервісів, а також зміни в організаційній структурі.

Возняк деталізує, де ШІ застосовують найактивніше.

Ярина Возняк керівниця команди досліджень Львівського ІТ Кластера Використання ШІ українськими ІТ-компаніями, що взяли участь у дослідженні, у 2025 році концентрується насамперед у зовнішніх функціях – його застосовують там, де ефект можна отримати відносно швидко – у розробці, маркетингу та роботі з клієнтами. Найбільш активно ШІ застосовується у marketing operations та customer operations: 40% опитаних компаній використовують ШІ в маркетингу на рівні 25 – 50% задач, а у customer ops 43% компаній перебувають у цьому ж діапазоні покриття завдань. Паралельно ШІ поступово вбудовується і в core-функцію ІТ-компаній – розробку та DevOps. Загалом понад 80% компаній застосовують ШІ в одному або кількох функціональних напрямах, але лише незначна частка реалізує комплексні end-to-end ШІ-стратегії, що охоплюють більшість бізнес-процесів.

ШІ-прогноз на 2026-й сформульований як зміщення акценту з експериментів на інтеграцію та контроль. Ключовим трендом, на думку Возняк, стане не стільки експериментування з ШІ, скільки поступовий перехід від локальних кейсів до системної інтеграції, з фокусом на контроль витрат, підвищення продуктивності команд, трансформацію інженерної функції та масштабування рішень, які вже показали практичну цінність після перевірки релевантності та працездатності й впровадження відповідних політик застосування.

У WINSTARS.AI у 2026-му ШІ описують як базову інфраструктуру продуктивності та як продуктову платформу.

Дмитро Софина CEO WINSTARS.AI У 2026 році ШІ стає базовим інструментом ефективності. Ми активно впроваджуємо AI-рішення для автоматизації внутрішніх процесів, управління проєктами та якості розробки, а також створюємо галузеві ШІ-продукти для бізнесу й медицини. Окремий акцент – на відповідальному та пояснюваному ШІ.

Бронювання, регуляторка, прогнозованість: умови, без яких базовий сценарій не працює

У WINSTARS.AI прямо називають бронювання питанням, яке не вирішиться само собою: "Питання бронювання залишатиметься чутливим і вимагатиме системних рішень". Возняк у прогнозі на 2026 рік підкреслює, що навіть утримання обсягів і невелике зростання залежать від набору зовнішніх і внутрішніх умов:

"Якщо поточні тенденції збережуться, базовий сценарій для 2026 року передбачає, що галузь має всі шанси щонайменше втримати обсяг 2025 року з можливістю незначного зростання".

Представниця Львівського IT Кластеру прив’язує масштаб цього зростання до попиту на зовнішніх ринках і макростабільності:

Його масштаб залежатиме від пожвавлення попиту на ключових зовнішніх ринках, макрофінансової стабільності та валютного курсу: внутрішній ринок у гривні зростає, однак курсові коливання безпосередньо впливають на доларовий обіг.

Возняк називає фактори, які залишаються вирішальними – це також безпекові та регуляторні фактори й загальна прогнозованість бізнес-середовища.

Фінальнай висновок Софини з WINSTARS.AI про 2026 рік зводить усе до трьох характеристик і критерію конкурентності: "Український IT у 2026 році - це про адаптивність, технологічну глибину та глобальну інтеграцію. Компанії, які зможуть поєднати експертизу, ШІ та довіру клієнтів, залишатимуться конкурентними на світовому ринку".