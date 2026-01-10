Здатність до оборони дедалі слабшатиме: розвідка Естонії зробила прогноз у війні на 2026 рік

Україна постійно завдає ударів по військових цілях на території самої Росії. Естонська розвідка вважає, що цьогоріч наслідки від українських атак для Кремля будуть ще більш серйозними, ніж було раніше.

Адже точність повітряних ударів Києва дедалі зростає. Про це каже очільник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає 24 Канал із посиланням на ERR.

Дивіться також Естонію можуть позбавити права проводити ЧС з фехтування через відмову від допуску росіян

До чого готуватися Росії у 2026 році?

Ківісельг спрогнозував подальший успіх українських ударів по території Росії. Його визначатимуть:

зростаюча інтенсивність та розширення географії ударів українських безпілотників і ракет;

збільшення у Києва кількості засобів ураження та розширення їхньої номенклатури;

подальше зношення російської системи протиповітряної оборони.

У 2026 році активність і точність дальніх ударів України зростатимуть, а шкода, завдана збройним силам та економіці Росії, буде ще більшою,

– зазначив очільник розвідувального центру.

Ківісельг зазначив, що це своєю чергою обмежуватиме здатність Росії вести війну та підтримувати образ країни з невичерпними ресурсами, здатної тривалий час протистояти атакам. Він додав, що реальна обороноздатність Росії та її спроможність відбивати українські удари, швидше за все, знижуватиметься протягом 2026 року.