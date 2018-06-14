Результати Чемпіонату світу з футболу 2018 передбачив штучний інтелект

Вже сьогодні, 14 червня, в Росії розпочнеться Чемпіонат світу з футболу. Букмекери вже зробили свій прогноз щодо того, яка з команд виборе першість на Мундіалі. Проте прогнози не обмежились думкою експертів, вчені також спробували передбачити результат матчів.

Про це повідомляє hi-news.

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Науковці із Університету Дортмунда, Гента та Мюнхенського технічного університету проаналізували підходи, які використовують букмекери для визначення коефіцієнтів команд. Варто зазначити, що аби зробити свій прогноз одні букмекери моделюють матчі всіх команд. На основі цих даних можна сказати, що Бразилія переможе у фіналі Чемпіонату світу з футболу 2018 року з імовірністю 16,6 %, Німеччина – 15,8%, а Іспанія – 12,5%.

Інші букмекери використовують статистичну модель, засновану на чотирьох факторах: рейтинг Elo, результати кваліфікаційних матчів, успіхи в попередніх Чемпіонатах світу та домашню перевагу. На основі цих даних букмекери прогнозують перемогу Німеччини із ймовірністю 24%, Бразилії – 19,8% та Іспанії – 16,1%

В цілому вчені проаналізували 16 змінних, а потім використали різні методи для прогнозування. Науковці використали алгоритм машинного навчання, метод регресії та ранжування за допомогою моделі Пуассона.

У формуванні цього прогнозу враховувалися дані з 7000 матчів 228 збірних команд. Комбінування методів прогнозування дозволило передбачити результат кожного матчу чемпіонату і отримати ймовірність перемоги для кожної команди.



Ймовірність перемоги на Чемпіонаті світу з футболу 2018 для кожної з команд

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Варто зазначити, що збірна Росії стане чемпіоном світу з футболу в цьому році з ймовірністю 0,1%. Шанси Іспанії та Німеччини на перемогу в турнірі практично рівні, але у Іспанії більше шансів дійти до фіналу.

Згідно з прогнозом, Іспанія вийде з групи на матч з Уругваєм, Росією, Саудівською Аравією або Єгиптом, в той час як Німеччині зустрінеться сильніший суперник (Бразилія, Швейцарія, Сербія чи Коста-Ріка).



Ймовірність виходу команд з групи на Чемпіонаті світу з футболу 2018

А ось і найвірогідніший сценарій розвитку подій на чемпіонаті світу з футболу 2018 року.



Прогноз штучного інтелекту на Чемпіонат світу з футболу 2018

Для отримання цих даних використовувалися всі переваги різних підходів до прогнозування і було проведено 100 тисяч симуляцій турніру.

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