У ГУР пояснили, на основі чого будує свої прогнози Буданов

Начальник української розвідки неодноразово робив неочікувані прогнози щодо подій війни в Україні. Варто додати, що передбачення Буданова "не висмоктані з пальця".

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. За його словами, оптимістичні прогнози Буданова на 2023 рік базуються на розвідданих та аналізі ситуації на полі бою та у світі.

Варте уваги Говорить Буданов: чому та як збуваються прогнози головного розвідника України

Прогнози можуть бути не лише оптимістичними

Юсов зауважив, що представники ГУР говорять про такі речі, базуючись на чіткій інформації розвідданих.

Слова Буданова про позитивні зрушення на фронті – це інформація, яка підтверджується життям і практикою,

– повідомив Юсов.

Він також додав, що Буданов не завжди повідомляв оптимістичні новини, зокрема, голова розвідки так само колись попереджав про широкомасштабне вторгнення Росії.

Що Буданов прогнозує Україні на 2023 рік